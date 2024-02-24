Буде-Глимт – Аякс – 1:2 (д.в.) Победный гол на 114 мин. Видео голов и обзор

Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.

«Аякс» в овертайме выиграл у Буде-Глимт (2:1 д.в.), забив победный гол на 114 мин.

При этом с 48-й минуты нидерландская команда играла в меньшинстве.

Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля

Буде-Глимт (Норвегия) – Аякс (Нидерланды) – 1:2 д.в. (первый матч – 2:2)

Голы: Берг, 83 – Бергейс, 34, Кеннет Тейлор, 114

Удаление: Шутало, 48 (Аякс)

Видео голов и обзор матча