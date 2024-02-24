22.02.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 1 : 2
Аякс Проходит дальше
Лига конференций24 февраля 2024, 04:05 | Обновлено 24 февраля 2024, 04:59
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Буде-Глимт – Аякс – 1:2 (д.в.) Победный гол на 114 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Лиги конференций
24 февраля 2024, 04:05 | Обновлено 24 февраля 2024, 04:59
22
0
Вечером 22 февраля прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций.
«Аякс» в овертайме выиграл у Буде-Глимт (2:1 д.в.), забив победный гол на 114 мин.
При этом с 48-й минуты нидерландская команда играла в меньшинстве.
Лига конференций. 1/16 финала, 22 февраля
Буде-Глимт (Норвегия) – Аякс (Нидерланды) – 1:2 д.в. (первый матч – 2:2)
Голы: Берг, 83 – Бергейс, 34, Кеннет Тейлор, 114
Удаление: Шутало, 48 (Аякс)
Видео голов и обзор матча
События матча
114’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Аякс).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Берг (Будё-Глимт).
66’
Альберт Грёнбек (Будё-Глимт) получает красную карточку.
48’
Йосип Шутало (Аякс) получает красную карточку.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергейс (Аякс).
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