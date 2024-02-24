Франция24 февраля 2024, 00:41 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:02
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Лион в гостях обыграл Мец и вошел в топ-10 чемпионата Франции
Пропустив, гости ответили ударами Александра Ляказетта и Саида Бенрахма
24 февраля 2024, 00:41 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:02
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В матче 23-го тура чемпионата Франции «Лион» в гостях обыграл «Мец» со счетом 2:1.
Хозяев поля вперед вывел Жорж Микаутадзе. На это гости ответили точными ударами Александра Ляказетта и Саида Бенрахма.
«Лион» набрал 28 очков и замыкает топ-10, а «Мец» находится в зоне вылета на предпоследней 19-й позиции (17 очков).
Лига 1. 23-й тур, 23 февраля
Мец – Лион – 1:2
Голы: Микаутадзе, 13 – Ляказетт, 45+1, Бенрама, 60
Видео голов и обзор матча
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Лион).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Мец).
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