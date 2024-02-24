Лион в гостях обыграл Мец и вошел в топ-10 чемпионата Франции

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Лион» в гостях обыграл «Мец» со счетом 2:1.

Хозяев поля вперед вывел Жорж Микаутадзе. На это гости ответили точными ударами Александра Ляказетта и Саида Бенрахма.

«Лион» набрал 28 очков и замыкает топ-10, а «Мец» находится в зоне вылета на предпоследней 19-й позиции (17 очков).

Лига 1. 23-й тур, 23 февраля

Мец – Лион – 1:2

Голы: Микаутадзе, 13 – Ляказетт, 45+1, Бенрама, 60

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