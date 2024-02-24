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Чемпионат Франции
Мец
23.02.2024 22:00 – FT 1 : 2
Лион
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Франция
24 февраля 2024, 00:41 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:02
32
0

Лион в гостях обыграл Мец и вошел в топ-10 чемпионата Франции

Пропустив, гости ответили ударами Александра Ляказетта и Саида Бенрахма

24 февраля 2024, 00:41 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:02
32
0
Лион в гостях обыграл Мец и вошел в топ-10 чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ляказетт

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Лион» в гостях обыграл «Мец» со счетом 2:1.

Хозяев поля вперед вывел Жорж Микаутадзе. На это гости ответили точными ударами Александра Ляказетта и Саида Бенрахма.

«Лион» набрал 28 очков и замыкает топ-10, а «Мец» находится в зоне вылета на предпоследней 19-й позиции (17 очков).

Лига 1. 23-й тур, 23 февраля

Мец – Лион – 1:2

Голы: Микаутадзе, 13 – Ляказетт, 45+1, Бенрама, 60

Видео голов и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Лион).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Мец).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Мец Лион Александр Ляказетт Саид Бенрахма видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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