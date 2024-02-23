Серия А. Болонья одержала пятую победу подряд и осталась четвертой
Стартовал 26-й тур чемпионата Италии
«Болонья» в стартовом матче 26-го тура Серии А дома одержала уверенную победу над одним из аутсайдеров, «Вероной». Для хозяев это пятая победа подряд в чемпионате Италии.
Своим первым голом за команду Тиаго Мотты отметился экс-игрок «Аталанты» Ремо Фройлер. Гол+пас на счету хавбека Джованни Фаббиана.
Серия А. 26-й тур
Болонья – Верона – 2:0
Голы: Фаббиан 27, Фройлер 65
«Болонья» после этой победы остается четвертой в турнирной таблице. «Аталанта» отстает на 3 очка и имеет два матча в запасе. «Верона» остается в зоне вылета – 18-е место.
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