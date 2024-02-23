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Болонья
23.02.2024 21:45 – FT 2 : 0
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Италия
23 февраля 2024, 23:55 |
76
0

Серия А. Болонья одержала пятую победу подряд и осталась четвертой

Стартовал 26-й тур чемпионата Италии

23 февраля 2024, 23:55 |
76
0
Серия А. Болонья одержала пятую победу подряд и осталась четвертой
ФК Болонья

«Болонья» в стартовом матче 26-го тура Серии А дома одержала уверенную победу над одним из аутсайдеров, «Вероной». Для хозяев это пятая победа подряд в чемпионате Италии.

Своим первым голом за команду Тиаго Мотты отметился экс-игрок «Аталанты» Ремо Фройлер. Гол+пас на счету хавбека Джованни Фаббиана.

Серия А. 26-й тур

Болонья – Верона – 2:0
Голы: Фаббиан 27, Фройлер 65

«Болонья» после этой победы остается четвертой в турнирной таблице. «Аталанта» отстает на 3 очка и имеет два матча в запасе. «Верона» остается в зоне вылета – 18-е место.

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Болонья Верона Серия A Ремо Фройлер
Источник Sport.ua
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