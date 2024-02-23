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Сборная УКРАИНЫ
23 февраля 2024, 21:55 | Обновлено 23 февраля 2024, 22:06
509
1

Будет конкурировать с Трубиным? Лунин рассказал о перспективах в сборной

Украинский голкипер поделился мнениями о национальной сборной

23 февраля 2024, 21:55 | Обновлено 23 февраля 2024, 22:06
509
1
Будет конкурировать с Трубиным? Лунин рассказал о перспективах в сборной
УАФ. Андрей Лунин

Голкипер «Реала» Андрей Лунин высказался о своем месте в сборной Украины по футболу.

«Согласен с недавними словами Сергея Реброва, что для вызова в сборную нужна практика, но меня вызвал в свое время Андрей Шевченко, когда я мало играл за клуб. Тогда, кажется, я вообще не провалил ни одной игры.

Тогда я играл на уровне и не подводил. Это и говорит об уровне «Реала», где ты тренируешься с лучшими. В играх ты фактически ничего нового не совершенствуешь, это все происходит на тренировках», – сказал Лунин.

За карьеру Лунин провел за главную команду страны девять матчей, в которых пропустил шесть голов.

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Андрей Лунин Реал Мадрид сборная Украины по футболу
Источник Трендец
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Комментарии 1
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serhiy
 Від коли Трубін перейшов в Бенфіку -ні одного матчу його не дивився , а Луніна майже всі. Тому не можу оцінювати обєктивно,хоча можу сказати -де чемпіонат Іспанії а де -Португалії. Вибір очевидний. Але в Трубіна плюс,що він більше зіграний з своїми захисниками.
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