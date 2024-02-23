Будет конкурировать с Трубиным? Лунин рассказал о перспективах в сборной
Украинский голкипер поделился мнениями о национальной сборной
Голкипер «Реала» Андрей Лунин высказался о своем месте в сборной Украины по футболу.
«Согласен с недавними словами Сергея Реброва, что для вызова в сборную нужна практика, но меня вызвал в свое время Андрей Шевченко, когда я мало играл за клуб. Тогда, кажется, я вообще не провалил ни одной игры.
Тогда я играл на уровне и не подводил. Это и говорит об уровне «Реала», где ты тренируешься с лучшими. В играх ты фактически ничего нового не совершенствуешь, это все происходит на тренировках», – сказал Лунин.
За карьеру Лунин провел за главную команду страны девять матчей, в которых пропустил шесть голов.
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