Будет конкурировать с Трубиным? Лунин рассказал о перспективах в сборной

Голкипер «Реала» Андрей Лунин высказался о своем месте в сборной Украины по футболу.

«Согласен с недавними словами Сергея Реброва, что для вызова в сборную нужна практика, но меня вызвал в свое время Андрей Шевченко, когда я мало играл за клуб. Тогда, кажется, я вообще не провалил ни одной игры.

Тогда я играл на уровне и не подводил. Это и говорит об уровне «Реала», где ты тренируешься с лучшими. В играх ты фактически ничего нового не совершенствуешь, это все происходит на тренировках», – сказал Лунин.

За карьеру Лунин провел за главную команду страны девять матчей, в которых пропустил шесть голов.