Сыграет против Боснии в старте? Сергей Ребров прокомментировал игру Лунина

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру Андрея Лунина в этом сезоне за мадридский «Реал».

«Главное для голкиперов – это игровая практика. Сейчас он не только играет много, но и смотрится достаточно уверенно. Он помогает мадридскому клубу побеждать и с такой игрой он очень важен и для сборной Украины», – сказал Ребров.

В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за «королевский клуб», в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ранее Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать «Жирону».