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  4. Сыграет против Боснии в старте? Сергей Ребров прокомментировал игру Лунина
Сборная УКРАИНЫ
18 декабря 2023, 19:14 |
3243
6

Сыграет против Боснии в старте? Сергей Ребров прокомментировал игру Лунина

Тренер национальной команды рассказал, что с такой игрой Лунин нужен сборной

18 декабря 2023, 19:14 |
3243
6
Сыграет против Боснии в старте? Сергей Ребров прокомментировал игру Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру Андрея Лунина в этом сезоне за мадридский «Реал».

«Главное для голкиперов – это игровая практика. Сейчас он не только играет много, но и смотрится достаточно уверенно. Он помогает мадридскому клубу побеждать и с такой игрой он очень важен и для сборной Украины», – сказал Ребров.

В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за «королевский клуб», в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ранее Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать «Жирону».

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Андрей Лунин Сергей Ребров Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига сборная Украины по футболу
Источник Instagram
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Комментарии 6
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micha(ZAKARPATTJA)
При всій повазі, реакція Турбіна та швидкість, а також правильне прийняття рішень набагато краще. Місце у воротах однозначно Трубіна
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+1
Лига конференций без динамо
Труба лучший вратарь Украины 
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0
luceorius
 А гра 21-го грудня чи 21-го берзня? 
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0
Alehandro
У вчорашньому матчі з Вільяреалом по суті єдиний удар у ствір - гол... Так, там захист прогавив, але Лунін навіть не намагався вийти і скоротити відстань до форварда - просто залишився на лінії відбивати удар... трошки здивував такою поведінкою
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0
Chystyi_stavok
Трубін буде. Він зіграв найбільше матчів за збірну у групі кваліфікації на Євро-2024 серед воротарів, він гратиме і у стиках.
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0
Nordenus
Трубин будет основным, даже нет сомнений на этот счет
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0
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