Сыграет против Боснии в старте? Сергей Ребров прокомментировал игру Лунина
Тренер национальной команды рассказал, что с такой игрой Лунин нужен сборной
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру Андрея Лунина в этом сезоне за мадридский «Реал».
«Главное для голкиперов – это игровая практика. Сейчас он не только играет много, но и смотрится достаточно уверенно. Он помогает мадридскому клубу побеждать и с такой игрой он очень важен и для сборной Украины», – сказал Ребров.
В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за «королевский клуб», в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».
Ранее Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать «Жирону».
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