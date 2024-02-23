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  4. Пауло ДИБАЛА: «Был поражен уровнем игры в чемпионате Саудовской Аравии»
Италия
23 февраля 2024, 21:22 |
562
0

Пауло ДИБАЛА: «Был поражен уровнем игры в чемпионате Саудовской Аравии»

Форвард «Ромы» отметил прогресс чемпионата Саудовской Аравии

23 февраля 2024, 21:22 |
562
0
Пауло ДИБАЛА: «Был поражен уровнем игры в чемпионате Саудовской Аравии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Звездный форвард «Ромы» Пауло Дибала признался, что приятно удивлен уровнем игры в чемпионате Саудовской Аравии:

«Развитие Саудовской лиги за последние два года было невероятным. Как с точки зрения игроков и клубов, так и с точки зрения качества игры.

Я смотрел несколько матчей по телевидению и был поражен уровнем игры и страстью болельщиков, стадионы всегда переполнены. Кроме того, многие мои товарищи по сборной часто очень хорошо о ней отзываются.

Но сейчас я играю за «Рому» и представляю себя в «Роме». Саудовская лига, безусловно, является одной из самых больших лиг вместе с МЛС и лигами Европы».

В январе сообщалось о том, что Дибала отклонил два предложения из Саудовской Аравии.

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Пауло Дибала Рома Рим чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Calciomercato
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