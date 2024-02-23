Пауло ДИБАЛА: «Был поражен уровнем игры в чемпионате Саудовской Аравии»

Звездный форвард «Ромы» Пауло Дибала признался, что приятно удивлен уровнем игры в чемпионате Саудовской Аравии:

«Развитие Саудовской лиги за последние два года было невероятным. Как с точки зрения игроков и клубов, так и с точки зрения качества игры.

Я смотрел несколько матчей по телевидению и был поражен уровнем игры и страстью болельщиков, стадионы всегда переполнены. Кроме того, многие мои товарищи по сборной часто очень хорошо о ней отзываются.

Но сейчас я играю за «Рому» и представляю себя в «Роме». Саудовская лига, безусловно, является одной из самых больших лиг вместе с МЛС и лигами Европы».

В январе сообщалось о том, что Дибала отклонил два предложения из Саудовской Аравии.