Дибала отклонил два предложения из Саудовской Аравии
Аргентинец намерен остаться в «Роме»
В начале этого года форвард «Ромы» Пауло Дибала получил два очень щедрых предложения из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает авторитетной итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Однако оба предложения Дибала отклонил. Он намерен остаться в «Роме» как минимум до конца нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне на счету Дибалы 6 голов и 6 ассистов в 18 матчах за «Рому» во всех турнирах. Ранее 30-летний форвард сборной Аргентины отреагировал на увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера «Ромы».
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