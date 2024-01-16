Дибала отреагировал на увольнение Моуриньо из Ромы

Форвард римской «Ромы» Пауло Дибала высказался об увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера коллектива.

«Спасибо вам, мистер, спасибо за все! Было огромным удовольствием работать с вами. Спасибо за советы и за каждую подсказку, которую вы мне давали. Я желаю вам и вашим помощникам всего наилучшего. Надеюсь, мы скоро увидимся», – написал Дибала.