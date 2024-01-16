Дибала отреагировал на увольнение Моуриньо из Ромы
Аргентинский нападающий обратился к португальцу
Форвард римской «Ромы» Пауло Дибала высказался об увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера коллектива.
«Спасибо вам, мистер, спасибо за все! Было огромным удовольствием работать с вами. Спасибо за советы и за каждую подсказку, которую вы мне давали. Я желаю вам и вашим помощникам всего наилучшего. Надеюсь, мы скоро увидимся», – написал Дибала.
Напомним, Моуриньо во главе «Ромы» заменил легендарный игрок «волков» Даниэле Де Росси.
«Рома» в таблице Серии А занимает 9-е место, имея 29 очков после 20 матчей.
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