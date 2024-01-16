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Испания
16 января 2024, 17:43 | Обновлено 16 января 2024, 18:05
401
0

Дибала отреагировал на увольнение Моуриньо из Ромы

Аргентинский нападающий обратился к португальцу

16 января 2024, 17:43 | Обновлено 16 января 2024, 18:05
401
0
Дибала отреагировал на увольнение Моуриньо из Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала и Жозе Моуриньо

Форвард римской «Ромы» Пауло Дибала высказался об увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера коллектива.

«Спасибо вам, мистер, спасибо за все! Было огромным удовольствием работать с вами. Спасибо за советы и за каждую подсказку, которую вы мне давали. Я желаю вам и вашим помощникам всего наилучшего. Надеюсь, мы скоро увидимся», – написал Дибала.

Напомним, Моуриньо во главе «Ромы» заменил легендарный игрок «волков» Даниэле Де Росси.

«Рома» в таблице Серии А занимает 9-е место, имея 29 очков после 20 матчей.

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Пауло Дибала Рома Рим Жозе Моуриньо Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Instagram
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