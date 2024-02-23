Манчестер Юнайтед на несколько недель потерял ключевого форварда

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что основной форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд получил мышечную травму. По прогнозам врачей, восстановление 21-летнего датчанина займет 2-3 недели.

В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 7 голов в 20 матчах АПЛ за «Манчестер Юнайтед». При чем, все 7 своих голов датчанин забил в последних шести матчах. Во всех турнирах на счету Хойлунда суммарно 13 голов и 2 ассиста в 30 матчах.

Завтра, 24 февраля «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ примет «Фулхэм».