Англия23 февраля 2024, 21:04 |
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Манчестер Юнайтед на несколько недель потерял ключевого форварда
У Расмуса Хойлунда мышечная травма
23 февраля 2024, 21:04 |
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«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что основной форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд получил мышечную травму. По прогнозам врачей, восстановление 21-летнего датчанина займет 2-3 недели.
В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 7 голов в 20 матчах АПЛ за «Манчестер Юнайтед». При чем, все 7 своих голов датчанин забил в последних шести матчах. Во всех турнирах на счету Хойлунда суммарно 13 голов и 2 ассиста в 30 матчах.
Завтра, 24 февраля «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ примет «Фулхэм».
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