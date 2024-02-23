Украина. Премьер лига23 февраля 2024, 20:49 | Обновлено 23 февраля 2024, 21:01
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил о подписании опытного защитника
28-летний Валдислав Шаповал перешел в одесский клуб из Полесье
23 февраля 2024, 20:49 | Обновлено 23 февраля 2024, 21:01
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Опытный фланговый защитник Владислав Шаповал стал игроком одесского клуба «Черноморец».
Владислав перешел в одесский клуб на правах свободного агента, поскольку в январе расторг контракт с житомирским «Полесьем».
«28-летний футболист достаточно надежен в защите и может активно поддерживать атаку», – рассказывает пресс-служба одесского клуба.
В текущем сезоне Шаповал провел 3 матча за «Полесье» в УПЛ и 2 поединка Кубка Украины, без забитых голов.
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