ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил о подписании опытного защитника

Опытный фланговый защитник Владислав Шаповал стал игроком одесского клуба «Черноморец».

Владислав перешел в одесский клуб на правах свободного агента, поскольку в январе расторг контракт с житомирским «Полесьем».

«28-летний футболист достаточно надежен в защите и может активно поддерживать атаку», – рассказывает пресс-служба одесского клуба.

В текущем сезоне Шаповал провел 3 матча за «Полесье» в УПЛ и 2 поединка Кубка Украины, без забитых голов.