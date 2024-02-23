В Реале дали важный совет Анчелотти по поводу Лунина. Согласится ли Карло?

Тренер по физической подготовке «Реала» Антонио Пинтус дал совет Карло Анчелотти по поводу украинского вратаря Андрея Лунина.

По информации Don Diario, Пинтус рассказал Карло, что возвращение в стартовый состав Тибо Курута, после его восстановления от травмы, не является лучшим решением, поскольку бельгиец не играл слишком много времени и вернется без «соревновательного ритма».

Пинтус настаивает, что Анчелотти следует и дальше использовать Лунина до конца текущего сезона, ведь в украинца сейчас отличное игровое состояние и он находится в прекрасной форме.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет видеть Куртуа в старте на решающий отрезок сезона.