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  4. В Реале дали важный совет Анчелотти по поводу Лунина. Согласится ли Карло?
Испания
23 февраля 2024, 23:20 |
1374
0

В Реале дали важный совет Анчелотти по поводу Лунина. Согласится ли Карло?

Антонио Пинутс считает, что Лунин должен играть после возвращения Курута

23 февраля 2024, 23:20 |
1374
0
В Реале дали важный совет Анчелотти по поводу Лунина. Согласится ли Карло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Тренер по физической подготовке «Реала» Антонио Пинтус дал совет Карло Анчелотти по поводу украинского вратаря Андрея Лунина.

По информации Don Diario, Пинтус рассказал Карло, что возвращение в стартовый состав Тибо Курута, после его восстановления от травмы, не является лучшим решением, поскольку бельгиец не играл слишком много времени и вернется без «соревновательного ритма».

Пинтус настаивает, что Анчелотти следует и дальше использовать Лунина до конца текущего сезона, ведь в украинца сейчас отличное игровое состояние и он находится в прекрасной форме.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет видеть Куртуа в старте на решающий отрезок сезона.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Андрей Лунин
Источник Don Diario
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