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Испания
23 февраля 2024, 20:05 | Обновлено 23 февраля 2024, 20:09
1719
0

Шанс для Яремчука. Реал с Луниным лишился второго бомбардира на 3 недели

Хоселу не сможет помочь королевскому клубу в матчах против «Валенсии» и «РБ Лейпциг»

23 февраля 2024, 20:05 | Обновлено 23 февраля 2024, 20:09
1719
0
Шанс для Яремчука. Реал с Луниным лишился второго бомбардира на 3 недели
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

33-летний испанский форвард мадридского «Реала» Хоселу выбыл на длительный срок.

Как сообщает издание Marca, футболист получил повреждение правой лодыжки и рискует пропустить три недели.

Хоселу не тренировался вместе с командой на утреннем занятии в пятницу, 23 февраля. Испанец не сыграет против «Севильи» (25 февраля), а также пропустит поединки против «Валенсии» с украинским нападающим Романом Яремчуком (3 марта) и ответную встречу с «РБ Лейпциг» (6 марта) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что Хоселу является вторым лучшим бомбардиром «Реала», ворота которого защищает Андрей Лунин, в сезоне 2023/24. На его счету 14 голов и 3 ассиста в 35 матчах во всех турнирах.

Для Карло Анчелотти это вторая потеря «забивного» футболиста. Ранее сообщалось о том, что звездный Джуд Беллингем, который в этой кампании забил 20 мячей и отдал 8 голевых передач в 29 играх, получил травму в матче Ла Лиги против «Жироны» 10 февраля, и рискует пропустить около месяца.

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Источник Marca
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