Шанс для Яремчука. Реал с Луниным лишился второго бомбардира на 3 недели

33-летний испанский форвард мадридского «Реала» Хоселу выбыл на длительный срок.

Как сообщает издание Marca, футболист получил повреждение правой лодыжки и рискует пропустить три недели.

Хоселу не тренировался вместе с командой на утреннем занятии в пятницу, 23 февраля. Испанец не сыграет против «Севильи» (25 февраля), а также пропустит поединки против «Валенсии» с украинским нападающим Романом Яремчуком (3 марта) и ответную встречу с «РБ Лейпциг» (6 марта) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что Хоселу является вторым лучшим бомбардиром «Реала», ворота которого защищает Андрей Лунин, в сезоне 2023/24. На его счету 14 голов и 3 ассиста в 35 матчах во всех турнирах.

Для Карло Анчелотти это вторая потеря «забивного» футболиста. Ранее сообщалось о том, что звездный Джуд Беллингем, который в этой кампании забил 20 мячей и отдал 8 голевых передач в 29 играх, получил травму в матче Ла Лиги против «Жироны» 10 февраля, и рискует пропустить около месяца.