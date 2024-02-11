Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько пропустит Беллингем из-за травмы
Испания
11 февраля 2024, 14:30 |
1310
0

Стало известно, сколько пропустит Беллингем из-за травмы

Полузащитник «Реала» выбыл примерно на месяц

11 февраля 2024, 14:30 |
1310
0
Стало известно, сколько пропустит Беллингем из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

У английского полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема после матча против каталонской «Жироны» (4:0) было диагностировано растяжение связок левой лодыжки, сообщает официальный сайт королевского клуба.

Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк считает, что 20-летний футболист пропустит около месяца из-за этой травмы. В клубе же прогнозируют возвращение своей главной звезды уже через 2-3 недели.

В этом сезоне Джуд Беллингем провел 29 матчей за «Реал», отметившись 20 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

По теме:
«Наша стена». Иностранные фанаты Реала поздравили Лунина с днем ​​рождения
ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения
Беллингем догнал Бекхэма по голам за Реал
Джуд Беллингем Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма травма лодыжки
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Марселя приняло решение по Гаттузо
Футбол | 11 февраля 2024, 12:27 11
Руководство Марселя приняло решение по Гаттузо
Руководство Марселя приняло решение по Гаттузо

Дженнаро является главным тренером «Марселя» - ближайшего соперника «Шахтера» в плей-офф Лиги Европы

Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Футбол | 10 февраля 2024, 19:15 6
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии

В финале хозяева турнира обыграли сборную Иордании со счетом 3:1

Вест Хэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Футбол | 11.02.2024, 13:59
Вест Хэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Вест Хэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Футбол | 10.02.2024, 14:57
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
Футбол | 10.02.2024, 22:34
Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
Кроуфорд жестко отреагировал на вызов Лопеса
09.02.2024, 10:30 1
Бокс
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
09.02.2024, 11:35 22
Футбол
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
10.02.2024, 12:15 11
Футбол
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
10.02.2024, 00:09 1
Хоккей
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
11.02.2024, 06:45 7
Футбол
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
09.02.2024, 18:31 16
Футбол
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
09.02.2024, 19:40 14
Биатлон
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
10.02.2024, 22:18 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем