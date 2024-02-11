Стало известно, сколько пропустит Беллингем из-за травмы
Полузащитник «Реала» выбыл примерно на месяц
У английского полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема после матча против каталонской «Жироны» (4:0) было диагностировано растяжение связок левой лодыжки, сообщает официальный сайт королевского клуба.
Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк считает, что 20-летний футболист пропустит около месяца из-за этой травмы. В клубе же прогнозируют возвращение своей главной звезды уже через 2-3 недели.
В этом сезоне Джуд Беллингем провел 29 матчей за «Реал», отметившись 20 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
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