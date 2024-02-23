Карпаты хотят пригласить топ-менеджера с УПЛ. Стал известен бюджет клуба

Лидер Первой лиги «Карпаты» занимается поисками генерального менеджера.

Сообщается, что львовский клуб проявляет интерес к двум топ-менеджерам из Украинской премьер-лиги, имеющим амбиции играть в еврокубках. В первую очередь «Карпаты» сейчас нацелены усиливать не игровой состав, а менеджерский.

Отмечается, что бюджет львовской команды составляет ориентировочно восемь миллионов евро – это уровень команд из топ-8 УПЛ.

Ранее стало известно, что «Карпаты» нацелены на бразильского игрока «Сантоса», изъявляющего желание переехать во Львов.