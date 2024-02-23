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  4. Карпаты нацелены на бразильского игрока Сантоса. Он хочет во Львов
Украина. Первая лига
23 февраля 2024, 19:29 |
266
0

Карпаты нацелены на бразильского игрока Сантоса. Он хочет во Львов

Клуб еще может подписать молодого игрока

23 февраля 2024, 19:29 |
266
0
Карпаты нацелены на бразильского игрока Сантоса. Он хочет во Львов
Globo

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» вели переговоры о переходе 20-летнего вингера «Сантоса» Уэслли Патати. Лидер Первой лиги хотел арендовать футболиста с правом выкупа. «Сантос» сначала готов был разговаривать, но потом пересмотрел видение и оставил молодого вингера в основной команде.

«Карпаты» конкурировали за игрока с китайским «Шанхай Шэньхуа» и катарским «Аль-Араби». По нашей информации, сам Патати хотел во Львов. И все еще может оказаться там, но уже летом.

Уэслли Пинто Батиста (так на самом деле зовут левшу) дебютировал в первой команде «Сантоса» в июле 2022 года и провел за нее в общей сложности 14 матчей. Transfermarkt оценивает Патати в 1 млн евро.

По итогам чемпионата Бразилии 2023 года «Сантос» вылетел из Серии, А, заняв 17-е место.

Ранее стало известно, что два бывших игрока «Карпат» перейдут в клуб Первой лиги.

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Карпаты Львов трансферы Сантос инсайд Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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