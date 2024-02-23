Юрий ВЕРНИДУБ: «Очень порадовало назначение Монзуль. Горжусь ее работой»
Тренер доволен назначением в Комитет арбитров
Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб, который регулярно критикует судейство, позитивно оценивает тот факт, что Комитет арбитров УАФ возглавила Екатерина Монзуль.
«Судя по тому, сколько изменений сейчас происходит в нашем футболе… Учитывая приход на пост президента УАФ Андрея Шевченко и смену других руководителей УАФ, то, надеюсь, это все только к лучшему. Также меня очень порадовало, что председателем Комитета арбитров назначили Екатерину Монзуль. Горжусь ее работой».
«Да, у нее тоже были ошибки, но то, как она работала арбитром, внушает оптимизм. Жду от нее перемен к лучшему в украинском судействе», – сказал Вернидуб.
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