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Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 20:45 | Обновлено 23 февраля 2024, 21:00
735
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Очень порадовало назначение Монзуль. Горжусь ее работой»

Тренер доволен назначением в Комитет арбитров

23 февраля 2024, 20:45 | Обновлено 23 февраля 2024, 21:00
735
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Очень порадовало назначение Монзуль. Горжусь ее работой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Монзуль

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб, который регулярно критикует судейство, позитивно оценивает тот факт, что Комитет арбитров УАФ возглавила Екатерина Монзуль.

«Судя по тому, сколько изменений сейчас происходит в нашем футболе… Учитывая приход на пост президента УАФ Андрея Шевченко и смену других руководителей УАФ, то, надеюсь, это все только к лучшему. Также меня очень порадовало, что председателем Комитета арбитров назначили Екатерину Монзуль. Горжусь ее работой».

«Да, у нее тоже были ошибки, но то, как она работала арбитром, внушает оптимизм. Жду от нее перемен к лучшему в украинском судействе», – сказал Вернидуб.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Катерина Монзуль Украинская Премьер-лига Комитет арбитров УАФ
Источник ФК Кривбасс
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