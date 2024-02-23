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Лига Европы
23 февраля 2024, 19:36 | Обновлено 23 февраля 2024, 19:49
191
0

Иван ГЕЦКО: Было впечатление, что тренер Шахтера не контролирует ситуацию

Экс-форвард сборной Украины – о поражении «горняков» от «Марселя»

23 февраля 2024, 19:36 | Обновлено 23 февраля 2024, 19:49
191
0
Иван ГЕЦКО: Было впечатление, что тренер Шахтера не контролирует ситуацию
Атлетик Одесса. Иван Гецко

Донецкий «Шахтер» уступил в ответном матче 1/16 Лиги Европы «Марселю» 1:3 и сошел с дистанции.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко оценил действия «горняков» во вчерашнем противостоянии во Франции:

– Следует признать, что «Шахтер» не сумел должным образом подготовиться к поединкам с французским грандом, который переживает не лучшие времена. И, на мой взгляд, здесь не надо все списывать на весенний футбол, мол, в феврале украинские клубы всегда играют плохо. Что это не так подтвердят сами «горняки», которые в предыдущем розыгрыше Лиги Европы на этой же стадии выбили не менее грозный «Ренн» из той же Франции. Значит, сбой имел место во время непосредственной подготовки к баталиям с «Марселем».

– Что Вы имеете в виду?
– «Шахтер» в Марселе хорошо начинал, как в первом тайме, так и после перерыва. Затем почему-то сбавлял обороты, чем и воспользовались хозяева, когда забивали Обамеянг и Сарр соответственно. К сожалению, каких-то весомых контраргументов у «горняков» не нашлось, потому что мышцы не обхитришь. Это, как мастерство, есть, или нет.

– Слабая функциональная подготовка, похоже, повлияла на агрессивность «горняков» у чужих ворот.
– А откуда было взяться угрозам, когда Георгий Судаков вместо того, чтобы подыгрывать выдвинутому на острие атаки Данилу Сикану, сосредоточился на помощи левому защитнику Иракли Азарову, часто проигрывавшему единоборства своим визави? Не лучшим образом действовали и игроки средней линии - Артем Бондаренко, Александр Зубков, во втором тайме куда-то исчез Эгиналду, не успевал Тарас Степаненко. Не зря же говорят: покажи свою полузащиту и я оценю твои перспективы. Вчера он разочаровал. Опять с грубыми ошибками действовала и наша оборона.

– Раз уж зашла речь о капитане «Шахтера» Степаненко, на ваш взгляд, он успел восстановиться после травмы?
– Скорее всего, наставник Марино Пушич просто не рискнул оставить Степаненко в запасе. Хотя, учитывая вчерашнее состояние Тараса на его позиции в опорной зоне могли лучше сыграть Егор Назарина или Дмитрий Крыськив.

Кстати, вчера сложилось впечатление, что Пушич не контролирует ход событий на поле, в частности, явно запоздалыми были замены. А вот его марсельский коллега Жан-Луи Гассе выпустил на поле Сарра и тот почти сразу забил.

Знаете, отталкиваясь от матчей с «Марселем» у меня вообще возникли опасения за выступление «Шахтера» в чемпионате УПЛ. Впрочем, это уже другая история.

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Источник Sport.ua
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