Победный на 90+4-й минуте. Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов

Вингер «Порту» Галено признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, 26-летний бразилец отличился забитым мячом в первом матче 1/8 финала с «Арсеналом» (1:0), поразив ворота гостей из Лондона за 20 секунд до истечения компенсированного времени.

Добавим, что на награду также претендовали оба гола в матче между «Наполи» и «Барселоной» (Виктора Осимхена и Роберта Левандовски соотвественно), а также результативный удар Дониелла Малена («Боруссия» Д) в ворота ПСВ.

Напомним, что лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан полузащитник ПСВ Джои Верман.