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Лига чемпионов
23 февраля 2024, 19:01 | Обновлено 23 февраля 2024, 19:22
392
0

Победный на 90+4-й минуте. Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Порту» Галено забил единственный мяч в ворота «Арсенала»

23 февраля 2024, 19:01 | Обновлено 23 февраля 2024, 19:22
392
0
Победный на 90+4-й минуте. Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Галено

Вингер «Порту» Галено признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, 26-летний бразилец отличился забитым мячом в первом матче 1/8 финала с «Арсеналом» (1:0), поразив ворота гостей из Лондона за 20 секунд до истечения компенсированного времени.

Добавим, что на награду также претендовали оба гола в матче между «Наполи» и «Барселоной» (Виктора Осимхена и Роберта Левандовски соотвественно), а также результативный удар Дониелла Малена («Боруссия» Д) в ворота ПСВ.

Напомним, что лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан полузащитник ПСВ Джои Верман.

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Вендерсон Галено Порту Лига чемпионов лучший гол Порту - Арсенал Виктор Осимхен Роберт Левандовски Дониелл Мален
Источник УЕФА
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