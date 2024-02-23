Победный на 90+4-й минуте. Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов
Полузащитник «Порту» Галено забил единственный мяч в ворота «Арсенала»
Вингер «Порту» Галено признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, 26-летний бразилец отличился забитым мячом в первом матче 1/8 финала с «Арсеналом» (1:0), поразив ворота гостей из Лондона за 20 секунд до истечения компенсированного времени.
Добавим, что на награду также претендовали оба гола в матче между «Наполи» и «Барселоной» (Виктора Осимхена и Роберта Левандовски соотвественно), а также результативный удар Дониелла Малена («Боруссия» Д) в ворота ПСВ.
Напомним, что лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан полузащитник ПСВ Джои Верман.
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