Лига чемпионов23 февраля 2024, 17:25 |
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Голов не забивал. Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Джои Верман вел игру ПСВ против дортмундской «Боруссии»
23 февраля 2024, 17:25 |
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Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
Им стал полузащитник голландского ПСВ Джои Верман. Нидерландец, хоть и не отметился результативными действиями в матче 1/8 финала против дортмундской «Боруссии» (1:1), но вел игру команды.
Вторым в голосовании стал нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (гол в ворота «Наполи»), третьим — вингер «Порту» Галено (победный гол в ворота «Арсенала»), четвертым — нападающий «Интера» Марко Арнаутович (победный гол в ворота «Атлетико»).
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