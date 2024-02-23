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Лига чемпионов
23 февраля 2024, 17:25 |
153
0

Голов не забивал. Назван игрок недели в Лиге чемпионов

Джои Верман вел игру ПСВ против дортмундской «Боруссии»

23 февраля 2024, 17:25 |
153
0
Голов не забивал. Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Им стал полузащитник голландского ПСВ Джои Верман. Нидерландец, хоть и не отметился результативными действиями в матче 1/8 финала против дортмундской «Боруссии» (1:1), но вел игру команды.

Вторым в голосовании стал нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (гол в ворота «Наполи»), третьим — вингер «Порту» Галено (победный гол в ворота «Арсенала»), четвертым — нападающий «Интера» Марко Арнаутович (победный гол в ворота «Атлетико»).

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Джои Верман лучший игрок Лига чемпионов Роберт Левандовски Вендерсон Галено Марко Арнаутович
Источник УЕФА
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