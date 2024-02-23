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  4. Марино ПУШИЧ: «Шахтер не заслужил победу. Нельзя играть всего 30 минут»
Лига Европы
23 февраля 2024, 18:53 |
674
4

Марино ПУШИЧ: «Шахтер не заслужил победу. Нельзя играть всего 30 минут»

Тренер согласен, что соперник справедливо прошел дальше

23 февраля 2024, 18:53 |
674
4
Марино ПУШИЧ: «Шахтер не заслужил победу. Нельзя играть всего 30 минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич в интервью клубной пресс-службе оценил поражение в матче Лиги Европы от «Марселя» и вылет из еврокубков.

«Я горжусь своими игроками в этих еврокубках. Отлично себя показали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Сложно играть после двухмесячного перерыва. У нас молодая команда, которой многому нужно научиться, особенно в таких матчах. Мы фантастически начали матч с «Марселем» и забили гол. Все было хорошо, пока мы не ошиблись и пропустили».

«Футбол – игра ошибок. Мы ошиблись дважды или трижды, это слишком много против этого соперника на таком стадионе. Во втором тайме был равный счет, ничего особенного, пока соперник не забил из ничего».

«Однако я считаю, что победу «Шахтер» не заслужил. Нельзя играть в своем стиле всего 30 минут», – сказал Пушич.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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Swed
Можно это обсудить с Ротанем.))
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+1
Владислав Рейский
дед жабоедов и тот настроил, а этот физрук таки помощник, а не тренер, видимо завыткал делать замены, думал что главный должен это делать 
Ответить
0
Иван Качура
Дві дитячі помилки вирішили долю матчу. 
Ответить
-1
NoMad
Воу, воу, полегше. Якщо не ниєш про суддiв, газон, далекi переїзди, то ти не справжнiй тренер шлюxтаря
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-1
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