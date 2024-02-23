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  4. ЛЕОНЕНКО: «Ванат просто ломает вратарей, а у Супряги есть все!»
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 17:26 |
1561
2

ЛЕОНЕНКО: «Ванат просто ломает вратарей, а у Супряги есть все!»

Бывший нападающий «Динамо» оценил нынешних форвардов киевлян

23 февраля 2024, 17:26 |
1561
2
ЛЕОНЕНКО: «Ванат просто ломает вратарей, а у Супряги есть все!»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко дал прогноз относительно лучшего бомбардира Украинской Премьер-лиги 2023/24, а также оценил Владислава Ваната и Владислава Супрягу - нынешних форвардов «бело-синих»:

«Хочется, чтобы лучший бомбардир был не случайным, как когда-то Кулач, который впоследствии стал никому не нужным. Я сейчас не вижу в нашем чемпионате ярко выраженного бомбардира, мне никто не нравится. Ванат стабильно забивает? Кому? Сколько голов он забил в еврокубках? Ванат просто ломает вратарей, получает глупые красные карточки. В нашем чемпионате любой может стать лучшим бомбардиром, потому что уровень слабый.

Сможет ли Супряга навязать конкуренцию Ванату? Вы так говорите о Ванате, будто он 30 голов забил. У Супряги есть все! Прежде всего, это скорость, если она осталась. Но ему нужно учиться играть в футбол. Он, как и многие наши форварды, не знает, что делать, когда выходит один на один с вратарем.

Сколько я бы забил в этом чемпионате, если бы играл в топовой форме? Я просто у президента «Динамо» спрашивал бы: «Кому и сколько голов забивать?», и легко выполнял бы просьбу. Правда, не с этими футболистами, которые четвертое место занимают».

Ранее поделился Виктор Леоненко поделился прогнозами на УПЛ 2023/24.

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Виктор Леоненко Владислав Кулач Владислав Ванат Владислав Супряга Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Владислав Рейский
клоун лоун)
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Микола Захарченко
І тут Леона " понесло " ...  Супрягу потрібно правильно використовувати , як це робили у " Дніпрі -1 " або в U-19 , U-20 . Він любить грати на " чистих м'ячах " , на нього потрібно грати . Після останніх травм швидкість десь поділася , можливо ще й справа у психології , якщо далі в Динамо не піде , то треба йти в оренду .
 Ванат прогресує , в збірну просто так не запрошують . Потрібно трохи обрости м'язами та попрацювати над дисципліною .
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