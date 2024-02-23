Владелец Зари: «Нужно перед зеркалом сказать: не буду покупать судей»

Президент «Зари» Евгений Геллер считает, что вопрос со взятками для судей могут решить сами владельцы клубов, перестав стимулировать арбитров.

«Я считаю, что пока президенты клубов сами себе не дадут слово, что они не будут... интриговать судей, то все остальное, детектор лжи и остальное, то это условности. А то собираются и говорят, что мы против того, чтобы покупать судей, а потом выходят и идут договариваться с судьями... Это самая большая проблема».

«Нужно перед зеркалом стать и сказать: я этого делать не буду. Если каждый президент так сделает, то судьи не смогут ни кого взять деньги, даже если они захотят», — сказал Геллер.