В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо».

Игра пройдет в Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 18-го тура харьковский «Металлист 1925» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.

«Динамо» занимает пятое место, сыграв 14 матчей и набрав 28 очков.

Металлист 1925 – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ