Металлист 1925 – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 февраля в 15:30 матч 18-го тура УПЛ
В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо».
Игра пройдет в Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 18-го тура харьковский «Металлист 1925» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.
«Динамо» занимает пятое место, сыграв 14 матчей и набрав 28 очков.
Металлист 1925 – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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