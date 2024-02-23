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Чемпионат Украины
Металлист 1925
25.02.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 16:33 | Обновлено 23 февраля 2024, 16:37
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Металлист 1925 – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 февраля в 15:30 матч 18-го тура УПЛ

23 февраля 2024, 16:33 | Обновлено 23 февраля 2024, 16:37
120
0
Металлист 1925 – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо.

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо».

Игра пройдет в Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 18-го тура харьковский «Металлист 1925» занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков.

«Динамо» занимает пятое место, сыграв 14 матчей и набрав 28 очков.

Металлист 1925 – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Динамо Киев Металлист 1925 смотреть онлайн Металлист 1925 - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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