Болгария – Украина. Стали известны стартовые составы на матч Лиги наций
Первый матч плей-офф женского турнира начнется в 16:00
Сегодня, 23 февраля 2024 года, женская сборная Болгарии по футболу на Центральном стадионе «Арда-Арена» (Кирджали) в первом матче плей-офф Лиги наций примет соперниц из Украины. Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в двухматчевом противостоянии.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Болгария: Шаханска, Караинаванова, Димитрова, Я. Иванова, Кефалова, Найденова, Петрова, Станкова, Д. Иванова, Попадинова, Адрианова.
Украина: Келюшник, Басанская, Шматко, Котик, Петрик, Овдийчук, Химич, Семкив, Андрухив, Глущенко, Кравчук.
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