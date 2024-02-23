Болгария – Украина. Стали известны стартовые составы на матч Лиги наций

Сегодня, 23 февраля 2024 года, женская сборная Болгарии по футболу на Центральном стадионе «Арда-Арена» (Кирджали) в первом матче плей-офф Лиги наций примет соперниц из Украины. Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в двухматчевом противостоянии.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Болгария: Шаханска, Караинаванова, Димитрова, Я. Иванова, Кефалова, Найденова, Петрова, Станкова, Д. Иванова, Попадинова, Адрианова.

Украина: Келюшник, Басанская, Шматко, Котик, Петрик, Овдийчук, Химич, Семкив, Андрухив, Глущенко, Кравчук.