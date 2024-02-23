Экс-форвард сборной спрогнозировал призеров и клубы, которые покинут УПЛ
Бывший игрок сборной Украины – о фаворитах и неудачниках чемпионата Украины
23 февраля поединком 18-го тура ЛНЗ – «Кривбасс» началась весенняя часть чемпионата УПЛ.
Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua спрогнозировал, какие команды на финише будут среди лидеров, а кто не избежит роли аутсайдеров:
- Последние спарринги и официальные матчи «Шахтера» показали, что у него далеко не все хорошо. Этим может воспользоваться «Кривбасс», у которого сбалансированный состав, а умение руководителя Юрия Вернидуба настраивать подопечных на максимальный результат может пригодиться для покорения вершины. Именно от криворожцев я весной жду сюрпризов.
За «бронзу» поспорят «Днепр-1», «Динамо» и «Полесье».
Что касается неудач, то вылета не избежит «Минай». Напрямую понизится в классе, скорее всего, «Верес». А «Металлист 1925» и «Оболонь» в переходных матчах встретятся с представителями Первой лиги за право в следующем сезоне выступать в элитном дивизионе.
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