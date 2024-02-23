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Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 15:34 | Обновлено 23 февраля 2024, 16:25
1211
0

Экс-форвард сборной спрогнозировал призеров и клубы, которые покинут УПЛ

Бывший игрок сборной Украины – о фаворитах и неудачниках чемпионата Украины

23 февраля 2024, 15:34 | Обновлено 23 февраля 2024, 16:25
1211
0
Экс-форвард сборной спрогнозировал призеров и клубы, которые покинут УПЛ
Google. Иван Гецко

23 февраля поединком 18-го тура ЛНЗ – «Кривбасс» началась весенняя часть чемпионата УПЛ.

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua спрогнозировал, какие команды на финише будут среди лидеров, а кто не избежит роли аутсайдеров:

- Последние спарринги и официальные матчи «Шахтера» показали, что у него далеко не все хорошо. Этим может воспользоваться «Кривбасс», у которого сбалансированный состав, а умение руководителя Юрия Вернидуба настраивать подопечных на максимальный результат может пригодиться для покорения вершины. Именно от криворожцев я весной жду сюрпризов.

За «бронзу» поспорят «Днепр-1», «Динамо» и «Полесье».

Что касается неудач, то вылета не избежит «Минай». Напрямую понизится в классе, скорее всего, «Верес». А «Металлист 1925» и «Оболонь» в переходных матчах встретятся с представителями Первой лиги за право в следующем сезоне выступать в элитном дивизионе.

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Иван Гецко Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 Динамо Киев Полесье Житомир Минай Верес Ровно Металлист 1925 Оболонь Киев инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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