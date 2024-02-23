Валерий ИВАЩЕНКО: «Футбол – это театр, а театр без зрителей невозможен»
Главный тренер «Оболони» рассказал о подготовке ко второй половине сезона в УПЛ
Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко рассказал о подготовке ко второй половине сезона 2023/24 в Украинской Премьер-лиге.
– Завершились тренировочные сборы команды, завершается и в целом подготовка к чемпионату, 26-го февраля команду ожидает игра против «Черноморца». Подытожите в целом весь пройденный путь.
– В целом мы хорошо подготовились и провели неплохие сборы в Турции. Хотим искренне поблагодарить нашего президента – Александра Вячеславовича Слободяна, за предоставление всех условиях для качественной подготовки команды на тренировочных сборах. Ведь при погодных условиях в Украине, трудно было бы готовиться. Мы провели там 8 спаррингов и в целом все, что планировали – успели сделать. Сейчас подводим команду к первой официальной игре весенней части с «Черноморцем».
– По возвращению в Украину ваши подопечные сыграли контрольный матч с ЮКСОЮ. Как можете оценить игру команды в том матче? Можно ли сказать, что это была тренировка перед «Черноморцем»?
– В этом спарринге было важно адаптироваться к нашему климату, к нашим полям. В весенний футбол довольно трудно входить. В целом структурой и организацией игры в спарринге с ЮКСОЮ мы остались довольны.
– Такое ощущение будто команда из Турции привезла погоду, неожиданно тепло, как для февраля. Что скажете о тренировочном и игровом поле, в каком они состоянии?
– Нам действительно повезло с погодными условиями. При таких условиях возможно продуктивно тренироваться в феврале. Можно сказать, что сейчас настоящая футбольная погода. И конечно же, спасибо работникам, которые готовят для нас поля, они все сделали качественно, чтобы мы имели возможность готовиться в хороших условиях.
– Болельщики возвращаются на трибуны впервые с начала полномасштабного вторжения рашистов. Как вам такая новость, команда заждалась зрителей?
– Это очень хорошая новость. Еще в свое время Валерий Васильевич Лобановский говорил, что футбол – это театр, а театр без зрителей невозможен. Мы хотим играть для болельщиков, они приходят подбадривают и вдохновляют команду. И поэтому нам всегда хочется отблагодарить за такую поддержку. Наши фаны это 12-й игрок, который всегда дает положительный заряд, это мотивирует игроков на поле демонстрировать качественный и результативный футбол.
Однако, в первую очередь мы благодарим наших военных благодаря которым в нашей стране есть возможность вообще заниматься футболом. Если бы не они, ни болельщиков на трибунах, ни вообще наших игроков на поле не было бы.
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