Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОСЫРИН: «Весенний футбол в исполнении Шахтера был обречен на неудачу»
Лига Европы
23 февраля 2024, 15:15 |
577
0

КОСЫРИН: «Весенний футбол в исполнении Шахтера был обречен на неудачу»

Экс-форвард сборной Украины поделился мнениями о матче дончан в Лиге Европы

23 февраля 2024, 15:15 |
577
0
КОСЫРИН: «Весенний футбол в исполнении Шахтера был обречен на неудачу»
ФК Динамо Киев. Александр Косырин

Состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу между «Марселем» и «Шахтером», в котором верх взяли «горожане» – 3:1, вынудив гостей сойти с дистанции.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Косырин поделился своими впечатлениями от вчерашнего противостояния во Франции:

– Чуда не произошло. Уже в который раз украинская команда наступила на те же грабли. Снова весенний футбол в ее исполнении после зимней паузы был обречен на неудачу. Более того, ранний вылет нашего ведущего клуба – «Шахтера» из Лиги Европы привел к тому, что в еврокубковом сезоне 2025-2026 годов Украину будет представлять лишь четыре команды. Печально.

Где-то до 20 минуты украинцы действовали удачно, забили быстрый гол, контролировали ход событий на поле. Так было и в начале второго тайма. Это свидетельствует о том, что с функциональной подготовкой у «горняков» не все в порядке, впрочем, и с игровой практикой тоже. Потому что одно дело участвовать в официальных матчах и совсем другое – в спаррингах да еще и с малоизвестными визави, которые напоминали тренировки с повышенной ответственностью. Вот в Марселе усталость «горняков» в ключевые моменты и дала о себе знать. Стоило хозяевам взять на вооружение прессинг, как они сразу же сравняли счет, создали еще два голевых момента. А когда прибавили обороты в конце матча, то, воспользовавшись ошибками гостей, забили еще дважды.

Почему тренер делал замены только в конце игры? Об этом лучше у него поинтересоваться. Его же марсельский коллега Жан-Луи Гассе как раз угадал с заменами, в частности, Исмаила Сарр, появившись на поле, вскоре вывел «горожан» вперед. Хотя бросалось в глаза, что не только с физическими кондициями есть проблемы, а неудачно действуют Иракли Азаров, Артем Бондаренко, Александр Зубков, что очень трудно после травмы Тарасу Степаненко.

Обидно, потому что по большому счету «горожане» ничем не поразили. В их действиях также были перепады, однако гости этим не воспользовались. Я убежден, что если бы эти соперники выясняли отношения прошлой осенью, то ближе к победе были бы «горняки». Но имеем то, что имеем.

«Шахтер» сыграл хуже, чем ожидалось. Создавалось впечатление, что «горняки» не знают, благодаря чему смогут склонить чаши весов в свою сторону. Впрочем, это уже проблемы «Шахтера». А боссы «Марселя» могут собой гордиться. Приход Гассе способствовал сплочению команды, угадал он и с заменой. Правило, что после замены рулевого команда перевоплощается и побеждает в 2-3 поединках подряд, снова сработало. Остается только запастись терпением и узнать, сумеют ли марсельцы под руководством Гассе проявить себя в чемпионате Франции.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины остался без клуба
Экс-форвард сборной спрогнозировал призеров и клубы, которые покинут УПЛ
Накануне рестарта. Как изменились составы клубов УПЛ за зиму
инсайд Александр Косырин Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Марсель - Шахтер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Лунина: «Куртуа после травмы будет тяжело вернуться в основу»
Футбол | 23 февраля 2024, 12:06 7
Жена Лунина: «Куртуа после травмы будет тяжело вернуться в основу»
Жена Лунина: «Куртуа после травмы будет тяжело вернуться в основу»

Но только при условии, что Андрей до конца сезона будет регулярно играть за «Реал»

Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 23 февраля 2024, 06:25 0
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка следующей стадии пройдет 23 февраля в 13:00 по Киеву

Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Футбол | 22.02.2024, 23:59
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Футбол | 22.02.2024, 20:36
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Футбол | 23.02.2024, 12:28
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
23.02.2024, 00:05 15
Футбол
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
21.02.2024, 22:30 25
Футбол
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
21.02.2024, 18:59
Теннис
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
22.02.2024, 10:15
Футбол
ВИДЕО. Черная пантера и уйма хайлайтов. Как муж Свитолиной покоряет Катар
ВИДЕО. Черная пантера и уйма хайлайтов. Как муж Свитолиной покоряет Катар
22.02.2024, 07:01 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
23.02.2024, 06:05 98
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем