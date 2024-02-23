Эффект Ходжсона. Легенда МЮ призвал ввести лимит возраста для тренеров АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк после того, как 76-летний Рой Ходжсон покинул пост главного тренера «Кристал Пэлас» по состоянию здоровья, призвал ввести ограничение по возрасту для тренеров АПЛ, чтобы дать молодым специалистам больше возможностей.

Йорк считает, что возрастное ограничение предоставит молодым менеджерам больше возможностей в игре, в то же время такие специалисты, как Ходжсон, получат возможность делиться своим опытом в других областях футбола.

«Рой Ходжсон был просто великолепен на протяжении всей своей карьеры и того, что он делал в игре. Как по мне, молодым менеджерам нужно дать шанс. Роя нужно уважать за проделанную им работу, но наступает время, когда специалистам старше 70 лет нужно уходить.

Как игроки, мы должны завершать карьеру, и судьи должны уходить на пенсию, поэтому менеджеры также должны иметь возможность уйти. При этом я не говорю, что эти менеджеры не могут заниматься футболом – Рой вполне мог бы быть футбольным директором», – приводит слова экс-футболиста Goal.com.