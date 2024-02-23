ЛНЗ Черкассы

23 февраля в 15:30 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и криворожский «Кривбасс».

Это первый матч второй части сезона УПЛ. Игра пройдет в Ковалевке Киевской области на стадионе «Колос».

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Черкасский ЛНЗ в таблице УПЛ занимает 10-е место, имея 20 очков после 16 поединков.

«Кривбасс» – лидер чемпионата, в активе подопечных Юрия Вернидуба – 34 очка после 17 матчей.

Во встрече первого круга текущего сезона уверенно выиграл «Кривбасс» (2:0).

ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча ЛНЗ – «Кривбасс» проведет UPL.TV

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