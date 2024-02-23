ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 февраля в 15:30 первый матч второй части сезона УПЛ
23 февраля в 15:30 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и криворожский «Кривбасс».
Это первый матч второй части сезона УПЛ. Игра пройдет в Ковалевке Киевской области на стадионе «Колос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Черкасский ЛНЗ в таблице УПЛ занимает 10-е место, имея 20 очков после 16 поединков.
«Кривбасс» – лидер чемпионата, в активе подопечных Юрия Вернидуба – 34 очка после 17 матчей.
Во встрече первого круга текущего сезона уверенно выиграл «Кривбасс» (2:0).
ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча ЛНЗ – «Кривбасс» проведет UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матчи УПЛ в Setanta Sports доступны бесплатно: смотреть игру онлайн (нужна регистрация)
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