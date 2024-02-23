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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
23.02.2024 15:30 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 15:15 |
1034
0

ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 февраля в 15:30 первый матч второй части сезона УПЛ

23 февраля 2024, 15:15 |
1034
0
ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ

23 февраля в 15:30 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черкасский ЛНЗ и криворожский «Кривбасс».

Это первый матч второй части сезона УПЛ. Игра пройдет в Ковалевке Киевской области на стадионе «Колос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Черкасский ЛНЗ в таблице УПЛ занимает 10-е место, имея 20 очков после 16 поединков.

«Кривбасс» – лидер чемпионата, в активе подопечных Юрия Вернидуба – 34 очка после 17 матчей.

Во встрече первого круга текущего сезона уверенно выиграл «Кривбасс» (2:0).

ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча ЛНЗ – «Кривбасс» проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матчи УПЛ в Setanta Sports доступны бесплатно: смотреть игру онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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