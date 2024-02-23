Надо согласиться? Наставник сборной Германии раскритиковал политику Баварии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн вспомнил, как работал в «Баварии», которую возглавлял с 2021 по 2023 год.

«Я был назначен в «Баварию» с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые уделяют тебе время. Юрген Клопп провёл в «Ливерпуле» пять лет, пока впервые не стал там чемпионом. Пеп Гвардиола выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» только спустя семь лет после своего назначения. У тренеров мюнхенской «Баварии» не так много времени, чтобы что-то развить», – рассказал Нагельсманн.

Как известно, после «Баварии» Юлиан Нагельсманн стал главным тренером сборной Германии, которая под его руководством выступит на домашнем Евро-2024.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от кандидатуры Нагельсманна.