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Германия
23 февраля 2024, 13:19 | Обновлено 23 февраля 2024, 13:23
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0

Надо согласиться? Наставник сборной Германии раскритиковал политику Баварии

Юлиан Нагельсманн – о работе мюнхенского клуба

23 февраля 2024, 13:19 | Обновлено 23 февраля 2024, 13:23
120
0
Надо согласиться? Наставник сборной Германии раскритиковал политику Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн вспомнил, как работал в «Баварии», которую возглавлял с 2021 по 2023 год.

«Я был назначен в «Баварию» с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые уделяют тебе время. Юрген Клопп провёл в «Ливерпуле» пять лет, пока впервые не стал там чемпионом. Пеп Гвардиола выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» только спустя семь лет после своего назначения. У тренеров мюнхенской «Баварии» не так много времени, чтобы что-то развить», – рассказал Нагельсманн.

Как известно, после «Баварии» Юлиан Нагельсманн стал главным тренером сборной Германии, которая под его руководством выступит на домашнем Евро-2024.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от кандидатуры Нагельсманна.

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Юлиан Нагельсманн Бавария сборная Германии по футболу Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Bayern & Germany
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