Надо согласиться? Наставник сборной Германии раскритиковал политику Баварии
Юлиан Нагельсманн – о работе мюнхенского клуба
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн вспомнил, как работал в «Баварии», которую возглавлял с 2021 по 2023 год.
«Я был назначен в «Баварию» с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые уделяют тебе время. Юрген Клопп провёл в «Ливерпуле» пять лет, пока впервые не стал там чемпионом. Пеп Гвардиола выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» только спустя семь лет после своего назначения. У тренеров мюнхенской «Баварии» не так много времени, чтобы что-то развить», – рассказал Нагельсманн.
Как известно, после «Баварии» Юлиан Нагельсманн стал главным тренером сборной Германии, которая под его руководством выступит на домашнем Евро-2024.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от кандидатуры Нагельсманна.
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