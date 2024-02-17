Барселона отказалась от кандидатуры Нагельсманна. Известна причина

«Барселона» отказалась от кандидатуры Юлиана Нагельсманна, которого ранее рассматривала как возможную замену Хави на посту главного тренера команды после его ухода в конце сезона.

Отказ «Барселоны» связан с занятостью Нагельсманна в сборной Германии. Евро-2024 завершится лишь в середине июля, что означает, что немецкий тренер не сможет сосредоточиться на предсезонной подготовке «Барселоны».

Напомним, Хави сообщил о том, что летом покинет «Барселону» в конце января после матча против «Вильярреала».