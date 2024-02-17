Испания17 февраля 2024, 12:53 | Обновлено 17 февраля 2024, 12:54
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Барселона отказалась от кандидатуры Нагельсманна. Известна причина
Тренер будет занят работой со сборной Германии
17 февраля 2024, 12:53 | Обновлено 17 февраля 2024, 12:54
424
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«Барселона» отказалась от кандидатуры Юлиана Нагельсманна, которого ранее рассматривала как возможную замену Хави на посту главного тренера команды после его ухода в конце сезона.
Отказ «Барселоны» связан с занятостью Нагельсманна в сборной Германии. Евро-2024 завершится лишь в середине июля, что означает, что немецкий тренер не сможет сосредоточиться на предсезонной подготовке «Барселоны».
Напомним, Хави сообщил о том, что летом покинет «Барселону» в конце января после матча против «Вильярреала».
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