Шахтер побил личный рекорд 18-летней давности
Голевая серия горняков на чужих полях достигла 9 матчей
«Шахтер» в матче с «Марселем» (1:3) продлил свою голевую гостевую серию в еврокубках до 9 игр. И тем самым превзошел личный рекорд 18-летней давности. Последний раз оранжево-черные не смогли взломать оборону хозяев 24 ноября 2021 года в поединке с «Интером» в групповом турнире Лиги чемпионов - 0:2.
Более продолжительные серии без забитых мячей на чужих полях имело только «Динамо» (дважды) - 11 игр. К слову, «Шахтер» помимо клубного рекорда обновил и личный антирекорд, 8-й раз подряд пропустив в Лиге Европы. Последний раз горняки оставались «сухими» в этом турнире 25 февраля 2021 года 1:0 дома с тель-авивским «Маккаби».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наиболее продолжительные голевые гостевые серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
11
|
Динамо
|
04.08.1999
|
Жальгирис
|
1:0
|
08.11.2000
|
Манчестер Юн.
|
0:1
|
11
|
Динамо
|
28.09.2017
|
Партизан
|
3:2
|
07.03.2019
|
Челси
|
0:3
|
9*
|
Шахтер
|
06.09.2022
|
Лейпциг
|
4:1
|
|
|
|
8
|
Динамо
|
18.09.1985
|
Утрехт
|
1:2
|
30.09.1987
|
Рейнджерс
|
0:2
|
8
|
Шахтер
|
24.02.2005
|
Шальке
|
1:0
|
12.09.2006
|
Рома
|
0:4
|
8
|
Металлист
|
25.08.2011
|
Сошо
|
4:0
|
20.09.2012
|
Байер
|
0:0
|
8
|
Шахтер
|
27.11.2018
|
Хоффенхайм
|
3:2
|
25.11.2020
|
Боруссия М
|
0:4
|
7
|
Динамо
|
02.10.1974
|
ЦСКА Сф
|
1:0
|
17.03.1976
|
Сент-Этьен
|
0:3
|
7
|
Динамо
|
04.03.1998
|
Ювентус
|
1:1
|
21.04.1999
|
Бавария
|
0:1
|
7
|
Шахтер
|
18.02.2010
|
Фулхэм
|
1:2
|
01.11.2011
|
Зенит
|
0:1
|
7
|
Металлург Д
|
11.08.2005
|
Шопрон
|
3:0
|
01.08.2012
|
Кукес
|
0:2
* серия не закончена.
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