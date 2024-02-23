Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер побил личный рекорд 18-летней давности
Лига Европы
23 февраля 2024, 13:04 | Обновлено 23 февраля 2024, 13:08
392
0

Шахтер побил личный рекорд 18-летней давности

Голевая серия горняков на чужих полях достигла 9 матчей

23 февраля 2024, 13:04 | Обновлено 23 февраля 2024, 13:08
392
0
Шахтер побил личный рекорд 18-летней давности
ФК Шахтер

«Шахтер» в матче с «Марселем» (1:3) продлил свою голевую гостевую серию в еврокубках до 9 игр. И тем самым превзошел личный рекорд 18-летней давности. Последний раз оранжево-черные не смогли взломать оборону хозяев 24 ноября 2021 года в поединке с «Интером» в групповом турнире Лиги чемпионов - 0:2.

Более продолжительные серии без забитых мячей на чужих полях имело только «Динамо» (дважды) - 11 игр. К слову, «Шахтер» помимо клубного рекорда обновил и личный антирекорд, 8-й раз подряд пропустив в Лиге Европы. Последний раз горняки оставались «сухими» в этом турнире 25 февраля 2021 года 1:0 дома с тель-авивским «Маккаби».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные голевые гостевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

11

Динамо

04.08.1999

Жальгирис

1:0

08.11.2000

Манчестер Юн.

0:1

11

Динамо

28.09.2017

Партизан

3:2

07.03.2019

Челси

0:3

9*

Шахтер

06.09.2022

Лейпциг

4:1

8

Динамо

18.09.1985

Утрехт

1:2

30.09.1987

Рейнджерс

0:2

8

Шахтер

24.02.2005

Шальке

1:0

12.09.2006

Рома

0:4

8

Металлист

25.08.2011

Сошо

4:0

20.09.2012

Байер

0:0

8

Шахтер

27.11.2018

Хоффенхайм

3:2

25.11.2020

Боруссия М

0:4

7

Динамо

02.10.1974

ЦСКА Сф

1:0

17.03.1976

Сент-Этьен

0:3

7

Динамо

04.03.1998

Ювентус

1:1

21.04.1999

Бавария

0:1

7

Шахтер

18.02.2010

Фулхэм

1:2

01.11.2011

Зенит

0:1

7

Металлург Д

11.08.2005

Шопрон

3:0

01.08.2012

Кукес

0:2

* серия не закончена.

По теме:
Поражение от Марселя стало 100-м для Шахтера в еврокубках
Судаков стал автором двух голевых юбилеев
Слабый и еще слабее. Почему Шахтер был бит на Велодроме
цифры и факты Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сильные слова. Лидер Марселя после победы над Шахтером вспомнил Гаттузо
Футбол | 23 февраля 2024, 10:11 0
Сильные слова. Лидер Марселя после победы над Шахтером вспомнил Гаттузо
Сильные слова. Лидер Марселя после победы над Шахтером вспомнил Гаттузо

Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что вся команда ответственна за прежние плохие результаты

Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале
Футбол | 22 февраля 2024, 17:33 0
Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале
Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале

Андрей в свое время играл в бутсах от фирмы Mizuno

Стало известно, сколько заработал Шахтер за еврокубковый сезон 2023/24
Футбол | 23.02.2024, 05:50
Стало известно, сколько заработал Шахтер за еврокубковый сезон 2023/24
Стало известно, сколько заработал Шахтер за еврокубковый сезон 2023/24
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Футбол | 22.02.2024, 20:36
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 22.02.2024, 20:15
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
21.02.2024, 23:56 25
Футбол
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
22.02.2024, 10:15
Футбол
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
23.02.2024, 06:05 93
Футбол
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
22.02.2024, 00:03 1
Футбол
ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов
ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов
21.02.2024, 17:44 32
Футбол
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
21.02.2024, 08:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем