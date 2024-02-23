Шахтер побил личный рекорд 18-летней давности

«Шахтер» в матче с «Марселем» (1:3) продлил свою голевую гостевую серию в еврокубках до 9 игр. И тем самым превзошел личный рекорд 18-летней давности. Последний раз оранжево-черные не смогли взломать оборону хозяев 24 ноября 2021 года в поединке с «Интером» в групповом турнире Лиги чемпионов - 0:2.

Более продолжительные серии без забитых мячей на чужих полях имело только «Динамо» (дважды) - 11 игр. К слову, «Шахтер» помимо клубного рекорда обновил и личный антирекорд, 8-й раз подряд пропустив в Лиге Европы. Последний раз горняки оставались «сухими» в этом турнире 25 февраля 2021 года 1:0 дома с тель-авивским «Маккаби».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные голевые гостевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 11 Динамо 04.08.1999 Жальгирис 1:0 08.11.2000 Манчестер Юн. 0:1 11 Динамо 28.09.2017 Партизан 3:2 07.03.2019 Челси 0:3 9* Шахтер 06.09.2022 Лейпциг 4:1 8 Динамо 18.09.1985 Утрехт 1:2 30.09.1987 Рейнджерс 0:2 8 Шахтер 24.02.2005 Шальке 1:0 12.09.2006 Рома 0:4 8 Металлист 25.08.2011 Сошо 4:0 20.09.2012 Байер 0:0 8 Шахтер 27.11.2018 Хоффенхайм 3:2 25.11.2020 Боруссия М 0:4 7 Динамо 02.10.1974 ЦСКА Сф 1:0 17.03.1976 Сент-Этьен 0:3 7 Динамо 04.03.1998 Ювентус 1:1 21.04.1999 Бавария 0:1 7 Шахтер 18.02.2010 Фулхэм 1:2 01.11.2011 Зенит 0:1 7 Металлург Д 11.08.2005 Шопрон 3:0 01.08.2012 Кукес 0:2

* серия не закончена.