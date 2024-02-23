Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поражение от Марселя стало 100-м для Шахтера в еврокубках
Лига Европы
23 февраля 2024, 12:33 | Обновлено 23 февраля 2024, 13:02
189
0

Поражение от Марселя стало 100-м для Шахтера в еврокубках

Горняки потерпели юбилейное поражение в еврокубках

23 февраля 2024, 12:33 | Обновлено 23 февраля 2024, 13:02
189
0
Поражение от Марселя стало 100-м для Шахтера в еврокубках
ФК Шахтер

Проигрыш «Марселю» (1:3) стал 100-м для «Шахтера» за все годы выступления в еврокубковых турнирах. 66 поражений оранжево-черные потерпели в гостях, 32 - дома и 2 - на нейтральных полях. 61 раз горняки уступали соперникам в Лиге чемпионов, 31 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 - в Кубке кубков, 2 - в Кубке Интертото и 1 - в Суперкубке УЕФА. Побеждать «Шахтер» удавалось командам из 21-й страны.

Чаще других клубам из Италии - 19 раз, Испании - 18, Германии - 10, Англии - 9, Португалии - 8 и Франции - 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Шахтер побил личный рекорд 18-летней давности
Судаков стал автором двух голевых юбилеев
Слабый и еще слабее. Почему Шахтер был бит на Велодроме
цифры и факты Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Футбол | 22 февраля 2024, 20:36 38
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика

Украинец может летом сменить команду

Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Футбол | 22 февраля 2024, 23:59 179
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме

Донецкая команда забила первой, но не сумела удержать преимущество

Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 22.02.2024, 20:15
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Марсель – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Неожиданно. Хавбек Марселя рассказал, кому посвящает победу над Шахтером
Футбол | 23.02.2024, 09:48
Неожиданно. Хавбек Марселя рассказал, кому посвящает победу над Шахтером
Неожиданно. Хавбек Марселя рассказал, кому посвящает победу над Шахтером
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Футбол | 23.02.2024, 04:10
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
21.02.2024, 22:30 24
Футбол
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
Стала известна зарплата игрока s1mple в саудовском клубе
21.02.2024, 15:55 3
Киберспорт
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
23.02.2024, 06:05 93
Футбол
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
21.02.2024, 08:11 9
Футбол
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
21.02.2024, 18:59
Теннис
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
Лунин получил наивысшее признание за суперматч в ЛЧ
22.02.2024, 10:15
Футбол
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем