Поражение от Марселя стало 100-м для Шахтера в еврокубках

Проигрыш «Марселю» (1:3) стал 100-м для «Шахтера» за все годы выступления в еврокубковых турнирах. 66 поражений оранжево-черные потерпели в гостях, 32 - дома и 2 - на нейтральных полях. 61 раз горняки уступали соперникам в Лиге чемпионов, 31 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 - в Кубке кубков, 2 - в Кубке Интертото и 1 - в Суперкубке УЕФА. Побеждать «Шахтер» удавалось командам из 21-й страны.

Чаще других клубам из Италии - 19 раз, Испании - 18, Германии - 10, Англии - 9, Португалии - 8 и Франции - 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ