Судаков стал автором двух голевых юбилеев

Гол полузащитника горняков Георгия Судакова в матче с «Марселем» (1:3) стал 70-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Франции.

50 раз наши коллективы поражали ворота французов в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 16 - в Лиге (Кубке) чемпионов и 4 – в Кубке Интертото. 40 раз украинцы отличились дома и 30 – в гостях, 29 мячей забил «Шахтер», 22 – «Динамо», 7 – «Днепр», 4 – «Металлист», 3 – «Александрия», 2 – «Мариуполь», по 1 – «Карпаты», «Таврия» и «Черноморец».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Франции

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 1-й 03.03.1976 КЧ 1/4 Анатолий КОНЬКОВ Динамо Сент-Этьен 23’ (1:0) 2:0 (д) 10-й 30.09.1998 ЛЧ ГТ Андрей ШЕВЧЕНКО Динамо Ланс 61’ (1:0) 1:1 (д) 20-й 22.07.2007 КУ 1/16 ФЕРНАНДИНЬЮ Шахтер Нанси 70’ (1:0) 1:0 (г) 30-й 22.10.2009 ЛЕ ГТ ФЕРНАНДИНЬЮ Шахтер Тулуза 8’ (1:0) 4:0 (д) 40-й 25.08.2011 ЛЕ КР2 ТАЙСОН Металлист Сошо 51’ (4:0) 4:0 (г) 50-й 02.10.2018 ЛЧ ГТ ЖУНИОР МОРАЕС Шахтер Лион 44’ (1:0) 2:2 (г) 60-й 07.11.2019 ЛЕ ГТ Максим ЗАДЕРАКА Александрия Сент-Этьен 90+1’ (2:2) 2:2 (д) 70-й 22.02.2024 ЛЕ 1/16 Георгий СУДАКОВ Шахтер Марсель 12’ (1:0) 1:3 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.