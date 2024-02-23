Судаков стал автором двух голевых юбилеев
Украинские клубы забили 70-й мяч французам в еврокубках, в том числе 50-й в Лиге Европе (Кубке УЕФА)
Гол полузащитника горняков Георгия Судакова в матче с «Марселем» (1:3) стал 70-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Франции.
50 раз наши коллективы поражали ворота французов в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 16 - в Лиге (Кубке) чемпионов и 4 – в Кубке Интертото. 40 раз украинцы отличились дома и 30 – в гостях, 29 мячей забил «Шахтер», 22 – «Динамо», 7 – «Днепр», 4 – «Металлист», 3 – «Александрия», 2 – «Мариуполь», по 1 – «Карпаты», «Таврия» и «Черноморец».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Франции
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
03.03.1976
|
КЧ
|
1/4
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
Динамо
|
Сент-Этьен
|
23’ (1:0)
|
2:0 (д)
|
10-й
|
30.09.1998
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
Ланс
|
61’ (1:0)
|
1:1 (д)
|
20-й
|
22.07.2007
|
КУ
|
1/16
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
Шахтер
|
Нанси
|
70’ (1:0)
|
1:0 (г)
|
30-й
|
22.10.2009
|
ЛЕ
|
ГТ
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
Шахтер
|
Тулуза
|
8’ (1:0)
|
4:0 (д)
|
40-й
|
25.08.2011
|
ЛЕ
|
КР2
|
ТАЙСОН
|
Металлист
|
Сошо
|
51’ (4:0)
|
4:0 (г)
|
50-й
|
02.10.2018
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
Лион
|
44’ (1:0)
|
2:2 (г)
|
60-й
|
07.11.2019
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Максим ЗАДЕРАКА
|
Александрия
|
Сент-Этьен
|
90+1’ (2:2)
|
2:2 (д)
|
70-й
|
22.02.2024
|
ЛЕ
|
1/16
|
Георгий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
Марсель
|
12’ (1:0)
|
1:3 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.
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