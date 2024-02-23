Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков стал автором двух голевых юбилеев
Лига Европы
23 февраля 2024, 12:15 | Обновлено 23 февраля 2024, 12:25
217
1

Судаков стал автором двух голевых юбилеев

Украинские клубы забили 70-й мяч французам в еврокубках, в том числе 50-й в Лиге Европе (Кубке УЕФА)

23 февраля 2024, 12:15 | Обновлено 23 февраля 2024, 12:25
217
1
Судаков стал автором двух голевых юбилеев
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Гол полузащитника горняков Георгия Судакова в матче с «Марселем» (1:3) стал 70-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Франции.

50 раз наши коллективы поражали ворота французов в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 16 - в Лиге (Кубке) чемпионов и 4 – в Кубке Интертото. 40 раз украинцы отличились дома и 30 – в гостях, 29 мячей забил «Шахтер», 22 – «Динамо», 7 – «Днепр», 4 – «Металлист», 3 – «Александрия», 2 – «Мариуполь», по 1 – «Карпаты», «Таврия» и «Черноморец».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Франции

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

03.03.1976

КЧ

1/4

Анатолий КОНЬКОВ

Динамо

Сент-Этьен

23’ (1:0)

2:0 (д)

10-й

30.09.1998

ЛЧ

ГТ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

Ланс

61’ (1:0)

1:1 (д)

20-й

22.07.2007

КУ

1/16

ФЕРНАНДИНЬЮ

Шахтер

Нанси

70’ (1:0)

1:0 (г)

30-й

22.10.2009

ЛЕ

ГТ

ФЕРНАНДИНЬЮ

Шахтер

Тулуза

8’ (1:0)

4:0 (д)

40-й

25.08.2011

ЛЕ

КР2

ТАЙСОН

Металлист

Сошо

51’ (4:0)

4:0 (г)

50-й

02.10.2018

ЛЧ

ГТ

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

Лион

44’ (1:0)

2:2 (г)

60-й

07.11.2019

ЛЕ

ГТ

Максим ЗАДЕРАКА

Александрия

Сент-Этьен

90+1’ (2:2)

2:2 (д)

70-й

22.02.2024

ЛЕ

1/16

Георгий СУДАКОВ

Шахтер

Марсель

12’ (1:0)

1:3 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.

По теме:
Шахтер побил личный рекорд 18-летней давности
Поражение от Марселя стало 100-м для Шахтера в еврокубках
Слабый и еще слабее. Почему Шахтер был бит на Велодроме
цифры и факты Георгий Судаков Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Срна рассказал, почему сорвался переход украинского игрока в клуб из Европы
Футбол | 23 февраля 2024, 11:20 0
Срна рассказал, почему сорвался переход украинского игрока в клуб из Европы
Срна рассказал, почему сорвался переход украинского игрока в клуб из Европы

Алексей Кащук мог перейти в «Хайдук»

Анчелотти хочет видеть Куртуа в стартовом составе на решающий отрезок сезон
Футбол | 23 февраля 2024, 09:49 1
Анчелотти хочет видеть Куртуа в стартовом составе на решающий отрезок сезон
Анчелотти хочет видеть Куртуа в стартовом составе на решающий отрезок сезон

Наставник «сливочных» выпустит бельгийца, когда врачи дадут добро и сам голкипер попросит об этом

С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
Теннис | 22.02.2024, 21:11
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Футбол | 22.02.2024, 13:27
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
Футбол | 23.02.2024, 06:05
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaliy Shevchenko
Ну от і все....+15 млн.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, как Довбик оказался в чемпионате Молдовы
Стало известно, как Довбик оказался в чемпионате Молдовы
21.02.2024, 21:58
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
21.02.2024, 17:33
Футбол
Тренер Falcons отреагировал на подписание украинца s1mple
Тренер Falcons отреагировал на подписание украинца s1mple
21.02.2024, 15:33
Киберспорт
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
21.02.2024, 10:54 5
Футбол
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
22.02.2024, 11:23 11
Футбол
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 35
Теннис
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
21.02.2024, 18:59
Теннис
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
21.02.2024, 09:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем