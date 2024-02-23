Президент Зари будет судиться с экс-тренером команды, перешедшим в Шахтер

Президент «Зари» Евгений Геллер сообщил, что намерен подать в суд на бывшего главного тренера команды Патрика ван Леувена, который покинул команду и возглавил «Шахтер» летом 2023 года.

Я отрицательно оценил переход Патрика ван Леувена в «Шахтер». Мне было неприятно и неожиданно. Я раньше узнал, что он договорился с «Шахтером», прежде чем узнал, что он от нас уходит.

У нас еще год, чтобы подать на него в суд. Сейчас юристы занимаются этим вопросом. Если будет достаточно аргументов, тогда мы подадим. Если это будет решение, которое нам присудит 20 000 евро, мы не будем подавать», – рассказал Геллер.

Напомним, в октябре 2023 года Ван Леувен был уволен с должности главного тренера «Шахтера». В настоящее время голландский специалист пока не нашел новое место работы.