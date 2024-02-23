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  4. Президент Зари будет судиться с экс-тренером команды, перешедшим в Шахтер
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 11:50 |
403
0

Президент Зари будет судиться с экс-тренером команды, перешедшим в Шахтер

Евгений Геллер хочет подать в суд на Патрика ван Леувена

23 февраля 2024, 11:50 |
403
0
Президент Зари будет судиться с экс-тренером команды, перешедшим в Шахтер
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Президент «Зари» Евгений Геллер сообщил, что намерен подать в суд на бывшего главного тренера команды Патрика ван Леувена, который покинул команду и возглавил «Шахтер» летом 2023 года.

Я отрицательно оценил переход Патрика ван Леувена в «Шахтер». Мне было неприятно и неожиданно. Я раньше узнал, что он договорился с «Шахтером», прежде чем узнал, что он от нас уходит.

У нас еще год, чтобы подать на него в суд. Сейчас юристы занимаются этим вопросом. Если будет достаточно аргументов, тогда мы подадим. Если это будет решение, которое нам присудит 20 000 евро, мы не будем подавать», – рассказал Геллер.

Напомним, в октябре 2023 года Ван Леувен был уволен с должности главного тренера «Шахтера». В настоящее время голландский специалист пока не нашел новое место работы.

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Евгений Геллер Патрик ван Леувен Заря Луганск Шахтер Донецк суд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
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