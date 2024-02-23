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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Акцент Динамо на академию – это просто отмазка»
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 11:43 |
515
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Акцент Динамо на академию – это просто отмазка»

Бывший игрок «бело-синих» дал прогноз на весеннюю часть УПЛ

23 февраля 2024, 11:43 |
515
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Акцент Динамо на академию – это просто отмазка»
Виктор Леоненко

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко дал прогноз на весеннюю часть сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24:

«Больше всего шансов стать чемпионом у «Шахтера». Они раньше всех стартовали, хотя иногда еврокубки не приносят счастья, если заходишь далеко. Это показал в Динамо товарищ Луческу, которому всегда мешали еврокубки. Кроме этого, «Шахтер» самая сбалансированная команда в УПЛ плюс продолжает усиливаться.

Второе место отдам «Динамо». Они должны улучшить свою позицию по сравнению с прошлым сезоном. Почему не первое? Мы не знаем, получится ли у Шовковского. Он только пробует себя на посту главного тренера. Также неизвестно, как будет выглядеть состав, потому что акцент в «Динамо» делается на академию. Хотя это просто отмазка – что у нас все свои. Кого это беспокоит, если академия четвертое место занимает? Пусть хоть Заваров с Бессоновым выходят, главное – чтобы результат был. На этом уровне серьезные требования, а у нас все сюсюкаются.

Третьим будет «Днепр-1», четвертым – «Кривбасс», пятым – «Полесье». «Кривбасс» неплохо выглядит и усиливается. «Полесье» тоже многих покупает. Здесь еще многое зависит от того, где команды будут играть. «Динамо» почему-то выездной матч с «Металлистом 1925» играет в Киеве на «Лобановского». И вот таких «почему-то» очень много в нашем чемпионате. Домашний стадион также дает преимущество. Вспомните, сколько игр сыграло дома Динамо при Реброве? Точнее, при Реброве и Рианчо, потому что они оба главные были. Второй тренер не ведет себя так, как Рианчо – не бегает по бровке, размахивая руками.

Не провалятся ли «Кривбасс» и «Полесье» во втором круге, как «Жирона», которая уверенно стартовала, а потом начала буксовать? Все может быть. «Жирона» просто становится сейчас на свое место. На нее начали обращать внимание соперники.

Заря точно не вылетит, имеют еще матчи в запасе. Думаю, вылетят «Минай» и «Верес». Эти команды ничего не показали в течение сезона и не купили нормальных футболистов. «Минай» еще и Шарана уволил, который хоть что-то делал.

А в стыковых матчах могут любые команды играть, внизу таблицы все одинаковые. «Металлист 1925» вообще должен бороться за серьезные задачи. Во-первых, Скрипник – хороший тренер, а во-вторых – у команды появился приличный спонсор. Они должны быть наверху. Но как «Металлисту 1925» нормально играть, если домашнюю игру против «Динамо» они проводят на выезде?»

Ранее Виктор Леоненко рассказал, что ему не нравится видение футбола Валерия Лобановского.

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Виктор Леоненко Шахтер Донецк Динамо Киев Полесье Житомир Днепр-1 Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Верес Ровно Минай Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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