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  4. Сабо назвал игрока Динамо, который надолго не задержится в Киеве
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 11:35 |
923
0

Сабо назвал игрока Динамо, который надолго не задержится в Киеве

Экс-тренер сборной Украины считает, что Владимир Бражко лучший игрок команды

23 февраля 2024, 11:35 |
923
0
Сабо назвал игрока Динамо, который надолго не задержится в Киеве
О. Попов. Владимир Бражко

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал игрока, который больше всего ему нравится в киевском «Динамо».

«Мне в «Динамо» нравится только Бражко. Это качественный полузащитник с хорошим ударом, видением поля, ему нужно только развязать руки. Он долго не задержится в Киеве, его обязательно купят», – заявил Сабо.

Бражко провел в этом сезоне за «Динамо» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Бражко отреагировал на возможный трансфер в испанскую «Жирону».

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Йожеф Сабо Владимир Бражко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Спорт-Экспресс Украина
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