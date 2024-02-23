Украина. Премьер лига23 февраля 2024, 11:35 |
923
0
Сабо назвал игрока Динамо, который надолго не задержится в Киеве
Экс-тренер сборной Украины считает, что Владимир Бражко лучший игрок команды
23 февраля 2024, 11:35 |
923
0
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал игрока, который больше всего ему нравится в киевском «Динамо».
«Мне в «Динамо» нравится только Бражко. Это качественный полузащитник с хорошим ударом, видением поля, ему нужно только развязать руки. Он долго не задержится в Киеве, его обязательно купят», – заявил Сабо.
Бражко провел в этом сезоне за «Динамо» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
Ранее Бражко отреагировал на возможный трансфер в испанскую «Жирону».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 февраля 2024, 06:30 1
Главные новости за 22 февраля на Sport.ua
Футбол | 22 февраля 2024, 13:27 0
Испанский голкипер «Реала» остается заменой украинцу
Футбол | 22.02.2024, 23:59
Футбол | 23.02.2024, 06:05
Футбол | 23.02.2024, 11:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.02.2024, 21:58
21.02.2024, 22:30 24
21.02.2024, 17:44 32
21.02.2024, 18:59
21.02.2024, 23:56 25
22.02.2024, 10:15
21.02.2024, 08:01 9
21.02.2024, 15:33