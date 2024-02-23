Сабо назвал игрока Динамо, который надолго не задержится в Киеве

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал игрока, который больше всего ему нравится в киевском «Динамо».

«Мне в «Динамо» нравится только Бражко. Это качественный полузащитник с хорошим ударом, видением поля, ему нужно только развязать руки. Он долго не задержится в Киеве, его обязательно купят», – заявил Сабо.

Бражко провел в этом сезоне за «Динамо» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Бражко отреагировал на возможный трансфер в испанскую «Жирону».