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Лига Европы
23 февраля 2024, 11:17 | Обновлено 23 февраля 2024, 11:24
105
0

«Не будут рады встрече с нами». Пиоли рассказал о задачах Милана в ЛЕ

Наставник «россонери» – о желаемом

23 февраля 2024, 11:17 | Обновлено 23 февраля 2024, 11:24
105
0
«Не будут рады встрече с нами». Пиоли рассказал о задачах Милана в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о шансах команды на триумф в Лиге Европы, а также оценил вероятного соперника по 1/8 финала турнира.

«Победа в Лиге Европы? Мы хотим попробовать, это очевидно. В чемпионате мы переживали положительный момент, а в воскресенье остановились. Но мы хотим подтвердить свой импульс и попытаться догнать тех, кто перед нами, особенно «Ювентус».

В раунде 1/8 финала [Лиги Европы] нам попадется сильная команда, и будет непросто, кто бы ни выпал. Они тоже не будут рады встрече с такой командой, как «Милан», – заявил Пиоли.

Как известно, в 1/16 финала Лиги Европы «Милан» прошел французский «Ренн», победив со счетом 5:3 по сумме двух матчей.

Жеребьевка пар 1/8 Лиги Европы состоится сегодня, в пятницу, 23 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

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Стефано Пиоли Лига Европы Милан
Источник Milan News
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