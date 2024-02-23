«Не будут рады встрече с нами». Пиоли рассказал о задачах Милана в ЛЕ

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о шансах команды на триумф в Лиге Европы, а также оценил вероятного соперника по 1/8 финала турнира.

«Победа в Лиге Европы? Мы хотим попробовать, это очевидно. В чемпионате мы переживали положительный момент, а в воскресенье остановились. Но мы хотим подтвердить свой импульс и попытаться догнать тех, кто перед нами, особенно «Ювентус».

В раунде 1/8 финала [Лиги Европы] нам попадется сильная команда, и будет непросто, кто бы ни выпал. Они тоже не будут рады встрече с такой командой, как «Милан», – заявил Пиоли.

Как известно, в 1/16 финала Лиги Европы «Милан» прошел французский «Ренн», победив со счетом 5:3 по сумме двух матчей.

Жеребьевка пар 1/8 Лиги Европы состоится сегодня, в пятницу, 23 февраля, в 13:00 по киевскому времени.