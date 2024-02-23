Срна рассказал, почему сорвался переход украинского игрока в клуб из Европы

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что вингер «горняков» Алексей Кащук мог перейти в зимнее трансферное окно в хорватский клуб «Хайдук».

«Этой зимой «Шахтер» действительно мог отпустить Алексея Кащука в «Хайдук». Он является отличным вингером. Однако в последнюю минуту трансфер сорвался, потому что украинец окончательно решил, что не хочет ехать в этот клуб. У меня было большое желание помочь «Хайдуку», Кащук очень хороший игрок», – рассказал Срна.

Кащук зимой мог также перейти в «Мальорку». Игрок рассказал, почему этот трансфер тоже сорвался.