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  4. Игрок Шахтера прокомментировал слухи о трансфере в зарубежный клуб
Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 15:30 |
577
1

Игрок Шахтера прокомментировал слухи о трансфере в зарубежный клуб

Алексей Кащук действительно мог оказаться в «Мальорке»

13 февраля 2024, 15:30 |
577
1
Игрок Шахтера прокомментировал слухи о трансфере в зарубежный клуб
ФК Шахтер. Алексей Кащук

Вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук прокомментировал слухи о сорванном трансфере в испанскую «Мальорку»:

«Трансфер в «Мальорку» сорвался. О «Трабзонспоре» ничего сказать не могу. Сейчас ситуация, что у меня контракт с Шахтером до лета, поэтому буду здесь».

Напомним, кроме слухов о переезде 23-летнего футболиста в чемпионат Испании, недавно появилась информация, что на игрока выходили представители турецкого «Трабзонспора». Однако Алексея вариант с игрой в чемпионате Турции не заинтересовал.

В этом сезоне Алексей Кащук провел 12 матчей за «Шахтер», отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.

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Алексей Кащук трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы УПЛ Мальорка чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу
Источник Трибуна
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Gargantua
свободным агентом уйдет.
ну что же, получит хорошие подъемные.
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