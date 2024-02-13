Игрок Шахтера прокомментировал слухи о трансфере в зарубежный клуб

Вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук прокомментировал слухи о сорванном трансфере в испанскую «Мальорку»:

«Трансфер в «Мальорку» сорвался. О «Трабзонспоре» ничего сказать не могу. Сейчас ситуация, что у меня контракт с Шахтером до лета, поэтому буду здесь».

Напомним, кроме слухов о переезде 23-летнего футболиста в чемпионат Испании, недавно появилась информация, что на игрока выходили представители турецкого «Трабзонспора». Однако Алексея вариант с игрой в чемпионате Турции не заинтересовал.

В этом сезоне Алексей Кащук провел 12 матчей за «Шахтер», отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.