Как праздновал Марсель. Видео из раздевалки после победы над Шахтером

Накануне вечером «Марсель» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Шахтер» со счетом 3:1, оформив выход в следующий раунд соревнования.

После завершения поединка французская команда как следует отметила победу над «горняками» в раздевалке.

Лидер «Марселя» и автор одного из мячей в ворота «горняков» Пьер-Эмерик Обамеянг, заходя в раздевалку, сказал: «Вот и поехали!»

Автор второго гола «Марселя» Исмаила Сарр получал поздравления от ассистента главного тренера команды Гислена Прантана, который сказал футболисту следующее: «Что я говорил? Что я говорил? Замены!».

Напомним, до вчерашнего матча с «Шахтером» в пассиве футболистов «Марселя» была 7-матчевая серия без побед во всех турнирах, которая длилась с 12 января.