Как праздновал Марсель. Видео из раздевалки после победы над Шахтером
Провансальцы очень довольны тем, что прервали неудачную серию без побед
Накануне вечером «Марсель» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Шахтер» со счетом 3:1, оформив выход в следующий раунд соревнования.
После завершения поединка французская команда как следует отметила победу над «горняками» в раздевалке.
Лидер «Марселя» и автор одного из мячей в ворота «горняков» Пьер-Эмерик Обамеянг, заходя в раздевалку, сказал: «Вот и поехали!»
Автор второго гола «Марселя» Исмаила Сарр получал поздравления от ассистента главного тренера команды Гислена Прантана, который сказал футболисту следующее: «Что я говорил? Что я говорил? Замены!».
𝙀𝙡𝙡𝙚 𝙛𝙖𝙞𝙩 𝙙𝙪 𝙗𝙞𝙚𝙣 𝙘𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙡𝙖̀ 💙👊#HappyMoments by @boulanger ✨ pic.twitter.com/oBFeZcNdtn— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 22, 2024
Напомним, до вчерашнего матча с «Шахтером» в пассиве футболистов «Марселя» была 7-матчевая серия без побед во всех турнирах, которая длилась с 12 января.
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