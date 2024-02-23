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  4. Как праздновал Марсель. Видео из раздевалки после победы над Шахтером
Лига Европы
23 февраля 2024, 10:37 |
585
0

Как праздновал Марсель. Видео из раздевалки после победы над Шахтером

Провансальцы очень довольны тем, что прервали неудачную серию без побед

23 февраля 2024, 10:37 |
585
0
Как праздновал Марсель. Видео из раздевалки после победы над Шахтером
ФК Марсель

Накануне вечером «Марсель» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Шахтер» со счетом 3:1, оформив выход в следующий раунд соревнования.

После завершения поединка французская команда как следует отметила победу над «горняками» в раздевалке.

Лидер «Марселя» и автор одного из мячей в ворота «горняков» Пьер-Эмерик Обамеянг, заходя в раздевалку, сказал: «Вот и поехали!»

Автор второго гола «Марселя» Исмаила Сарр получал поздравления от ассистента главного тренера команды Гислена Прантана, который сказал футболисту следующее: «Что я говорил? Что я говорил? Замены!».

Напомним, до вчерашнего матча с «Шахтером» в пассиве футболистов «Марселя» была 7-матчевая серия без побед во всех турнирах, которая длилась с 12 января.

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Источник Sport.ua
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