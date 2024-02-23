Италия23 февраля 2024, 10:34 |
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Дженоа – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 февраля поединок 26-го тура итальянской Серии А
23 февраля 2024, 10:34 |
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В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Удинезе».
Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Дженоа – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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