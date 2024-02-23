В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Удинезе».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Дженоа – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А