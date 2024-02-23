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Чемпионат Италии
Дженоа
24.02.2024 21:45 - : -
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 февраля 2024, 10:34 |
40
0

Дженоа – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 февраля поединок 26-го тура итальянской Серии А

23 февраля 2024, 10:34 |
40
0
Дженоа – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Дженоа

В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Удинезе».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Дженоа – Удинезе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дженоа Удинезе Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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