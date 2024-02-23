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  4. Сильные слова. Лидер Марселя после победы над Шахтером вспомнил Гаттузо
Лига Европы
23 февраля 2024, 10:11 |
546
0

Сильные слова. Лидер Марселя после победы над Шахтером вспомнил Гаттузо

Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что вся команда ответственна за прежние плохие результаты

23 февраля 2024, 10:11 |
546
0
Сильные слова. Лидер Марселя после победы над Шахтером вспомнил Гаттузо
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Лидер «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг, который накануне помог провансальцам обыграть «Шахтер» (3:1) в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы и пройти в следующий раунд турнира, после игры вспомнил о недавно отправленном в отставку экс-коуче команды Дженнаро Гаттузо.

«Мы все думаем об ушедшем тренере. Мы действительно думаем о нем. Он – золотой человек, который всегда защищал нас, который взял все на себя. В команде все понимают, что мы несем ответственность за его уход», – заявил Обамеянг.

Также после победы над «горняками» слова поддержки в адрес Гаттузо высказал атакующий хавбек «Марселя» Амин Харит.

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Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель - Шахтер Марсель Шахтер Донецк Дженнаро Гаттузо
Источник RMC Sport
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