Сильные слова. Лидер Марселя после победы над Шахтером вспомнил Гаттузо
Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что вся команда ответственна за прежние плохие результаты
Лидер «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг, который накануне помог провансальцам обыграть «Шахтер» (3:1) в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы и пройти в следующий раунд турнира, после игры вспомнил о недавно отправленном в отставку экс-коуче команды Дженнаро Гаттузо.
«Мы все думаем об ушедшем тренере. Мы действительно думаем о нем. Он – золотой человек, который всегда защищал нас, который взял все на себя. В команде все понимают, что мы несем ответственность за его уход», – заявил Обамеянг.
Также после победы над «горняками» слова поддержки в адрес Гаттузо высказал атакующий хавбек «Марселя» Амин Харит.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Начинается весенняя часть сезона Украинской Премьер-лиги
Украинец может летом сменить команду