Сильные слова. Лидер Марселя после победы над Шахтером вспомнил Гаттузо

Лидер «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг, который накануне помог провансальцам обыграть «Шахтер» (3:1) в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы и пройти в следующий раунд турнира, после игры вспомнил о недавно отправленном в отставку экс-коуче команды Дженнаро Гаттузо.

«Мы все думаем об ушедшем тренере. Мы действительно думаем о нем. Он – золотой человек, который всегда защищал нас, который взял все на себя. В команде все понимают, что мы несем ответственность за его уход», – заявил Обамеянг.

Также после победы над «горняками» слова поддержки в адрес Гаттузо высказал атакующий хавбек «Марселя» Амин Харит.