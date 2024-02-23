Неожиданно. Хавбек Марселя рассказал, кому посвящает победу над Шахтером

26-летний атакующий полузащитник «Марселя» Амин Харит, который накануне принял участие в победе провансальцев над «Шахтером» (3:1) в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, поделился своими эмоциями и мыслями от поединка.

«Это победа всего города. Последние несколько недель были непростыми, как для нас, так и для болельщиков и руководства. Мы сыграли матч Лиги Европы, свою миссию выполнили. Это то, на что нам придется опираться, но, прежде всего, нам нужно твердо стоять на ногах и проявлять много смирения, чтобы подойти к следующим матчам».

«Я очень высокого мнения о Гаттузо, потому что он проделал замечательную работу до конца. Он был с нами. Он исключительный человек, очень хороший тренер. Я хотел посвятить эту победу ему. Он будет частью нашего сезона, что бы ни случилось, несмотря на трудные времена, которые у нас были. Надеюсь, он гордился нами сегодня вечером», – сказал Харит.

В текущем сезоне Харит сыграл 29 матчей за «Марсель», в которых отличился 2 голами и 7 ассистами.

Напомним, «Марсель» перед ответным матчем с «Шахтером» уволил Дженнаро Гаттузо, назначив на его место 70-летнего Жана-Луи Гассе.