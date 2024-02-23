Жоффре КОНДОГБИА: «Победа над Шахтером очень важна для Марселя»

Опорный полузащитник «Марселя» Жоффре Кондогбиа прокомментировал победу провансальцев над «Шахтером» (3:1) в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы, которая позволила французам пройти в следующий раунд соревнования.

«Эта победа очень важна, она поможет руководителям обрести уверенность, поэтому мы счастливы. Мы играли против команды, привыкшей к Европе, они имеют тенденцию хорошо выступать в Лиге Европы или Лиге чемпионов, так что это все равно хороший результат. Теперь нам нужна стабильность, мы должны продолжать идти по этому пути», – заявил Кондогбиа.

Отметим, что Кондогбиа стал автором одного из забитых мячей «Марселя» в матче против «горняков».