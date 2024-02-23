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  4. ФОТО. «Сюрприз, ублюдки». Фанаты Легии потроллили УЕФА
Лига конференций
23 февраля 2024, 08:35 | Обновлено 23 февраля 2024, 08:42
625
1

ФОТО. «Сюрприз, ублюдки». Фанаты Легии потроллили УЕФА

Но команде это не помогло

23 февраля 2024, 08:35 | Обновлено 23 февраля 2024, 08:42
625
1
ФОТО. «Сюрприз, ублюдки». Фанаты Легии потроллили УЕФА
фото из открытых источников

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором «Мольде» одолел «Легию» (3:0) на выезде.

УЕФА закрыл фанатскую трибуну польского клуба на два матча из-за беспорядков на выездных матчах на групповом этапе, но ультрас «Легии» все равно сумели организовать яркий перформанс, да еще и высмеять организацию, управляющую европейским футболом.

На закрытых для болельщиков фанатских секторах появился баннер с надписью «В этот раз ты победил, УЕФА».

Но ультрас перебрались на центральную трибуну и перед стартовым свистком вывесили новый баннер: «Сюрприз, ублюдки». Не сложно догадаться, кому было адресовано послание.

Отметим, что в в 1/8 финала ЛК вышел «Мольде».

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Мольде Легия Варшава Лига конференций
Источник Sport.ua
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potemkin78
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