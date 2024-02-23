ФОТО. «Сюрприз, ублюдки». Фанаты Легии потроллили УЕФА
Но команде это не помогло
22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором «Мольде» одолел «Легию» (3:0) на выезде.
УЕФА закрыл фанатскую трибуну польского клуба на два матча из-за беспорядков на выездных матчах на групповом этапе, но ультрас «Легии» все равно сумели организовать яркий перформанс, да еще и высмеять организацию, управляющую европейским футболом.
На закрытых для болельщиков фанатских секторах появился баннер с надписью «В этот раз ты победил, УЕФА».
Но ультрас перебрались на центральную трибуну и перед стартовым свистком вывесили новый баннер: «Сюрприз, ублюдки». Не сложно догадаться, кому было адресовано послание.
Отметим, что в в 1/8 финала ЛК вышел «Мольде».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горнякам» нужно ковать железо, пока оно горячо
Неожиданно оппонентом украинца будет Дэвид Бенавидес из США