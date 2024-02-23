Якуб МЕНШИК: «Выбрал турнир в Дохе, потому что мне дали бесплатный айфон»
18-летний чех – о своем прорыве на турнире в Катаре
18-летний чех Якуб Меншик (№116 ATP) прокомментировал победу над пятой ракеткой мира Андреем Рублевым (6:4, 7:6) в 1/4 финала на турнире ATP 250 в Дохе. Ранее он обыграл Энди Маррея и Алехандро Давидовича-Фокина.
– С самого начала это была потрясающая неделя. Я очень хорошо играл. Знал, что могу сражаться с серьезными соперниками.
Выход в полуфинал и победы над такими сильными игроками – удивительное, невероятное чувство. Потрясающе себя ощущаю.
– Согласно новому правилу ATP игроки топ-250 младше 20 лет могут один раз заявиться в основную сетку ATP 250. Почему вы выбрали Доху?
– Мне дали бесплатный айфон (смеется). Нет, на самом деле я должен сказать, что раньше у меня просто не было возможности и это первый турнир, на который получилось приехать, – сказал Меншик.
В следующем раунде Якуб сразится против Гаэля Монфиса.
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