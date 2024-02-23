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ATP
23 февраля 2024, 07:20 | Обновлено 23 февраля 2024, 07:21
415
0

Якуб МЕНШИК: «Выбрал турнир в Дохе, потому что мне дали бесплатный айфон»

18-летний чех – о своем прорыве на турнире в Катаре

23 февраля 2024, 07:20 | Обновлено 23 февраля 2024, 07:21
415
0
Якуб МЕНШИК: «Выбрал турнир в Дохе, потому что мне дали бесплатный айфон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

18-летний чех Якуб Меншик (№116 ATP) прокомментировал победу над пятой ракеткой мира Андреем Рублевым (6:4, 7:6) в 1/4 финала на турнире ATP 250 в Дохе. Ранее он обыграл Энди Маррея и Алехандро Давидовича-Фокина.

– С самого начала это была потрясающая неделя. Я очень хорошо играл. Знал, что могу сражаться с серьезными соперниками.

Выход в полуфинал и победы над такими сильными игроками – удивительное, невероятное чувство. Потрясающе себя ощущаю.

– Согласно новому правилу ATP игроки топ-250 младше 20 лет могут один раз заявиться в основную сетку ATP 250. Почему вы выбрали Доху?
– Мне дали бесплатный айфон (смеется). Нет, на самом деле я должен сказать, что раньше у меня просто не было возможности и это первый турнир, на который получилось приехать, – сказал Меншик.

В следующем раунде Якуб сразится против Гаэля Монфиса.

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ATP Доха Андрей Рублев Якуб Меншик
Источник Twitter
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