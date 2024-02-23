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Лига наций
23 февраля 2024, 07:35 | Обновлено 23 февраля 2024, 07:36
289
0

Болгария – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 февраля в 16:00 видеотрансляцию первого матча Лиги наций

23 февраля 2024, 07:35 | Обновлено 23 февраля 2024, 07:36
289
0
Болгария – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

23 и 27 февраля женская сборная Украины проведет стыковые поединки с Болгарией за право играть в дивизионе B Лиги наций.

Игра Болгария – Украина состоится 23 февраля в болгарском городке Кырджали на центральном стадионе «Арда-Арена». Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Ответный матч Украина – Болгария будет сыгран 27 февраля. Номинально домашнюю игру сине-желтые проведут на стадионе Мардан в городе Анталья (Турция). Начало этого поединка – в 15:00 по Киеву.

Болгария – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед начало матча

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Источник Sport.ua
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