В пятницу, 23-го февраля, состоится первый стыковой матч Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Болгария и Украина. Матч пройдет в Кырджали (Болгария), на поле стадиона «Арена Арда», начало в 16:00.

Команда Владимира Пятенко, теперь уже в роли полноправного главного тренера, неудачно выступила на групповом этапе Лиги B, и теперь может вылететь в дивизион ниже. Дабы избежать этой участи, украинкам, которые в группе с Польшей, Сербией и Грецией стали третьими, необходимо обыграть в двухматчевой дуэли болгарок, которые оказались вторыми в группе с Косово и Северной Македонией.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Болгария – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.