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Лига наций
23 февраля 2024, 03:27 |
25
0

Болгария – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией стыкового поединка Лиги наций УЕФА

23 февраля 2024, 03:27 |
25
0
Болгария – Украина. Текстовая трансляция матча
facebook.com/uafwomen

В пятницу, 23-го февраля, состоится первый стыковой матч Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Болгария и Украина. Матч пройдет в Кырджали (Болгария), на поле стадиона «Арена Арда», начало в 16:00.

Команда Владимира Пятенко, теперь уже в роли полноправного главного тренера, неудачно выступила на групповом этапе Лиги B, и теперь может вылететь в дивизион ниже. Дабы избежать этой участи, украинкам, которые в группе с Польшей, Сербией и Грецией стали третьими, необходимо обыграть в двухматчевой дуэли болгарок, которые оказались вторыми в группе с Косово и Северной Македонией.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Болгария – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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