Спарта Прага – Галатасарай – 4:1. Вынос по-чешски. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Спарта» Прага и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу чешского клуба [первый поединок – 2:3].
Экс-игрок «Шахтера» в составе турецкого коллектива Тете начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 75-й минуте вместо Керема Демирбея.
Лига Европы. 1/16 финала
Ответный матч. 22 февраля
Спарта Прага – Галатасарай – 4:1
Голы: Пресиадо, 8, Туки, 74, Хараслин, 80, Кухта, 90+6 – Бардакчи, 16
Удаление: Айхан, 68
Видеообзор матча:
События матча
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