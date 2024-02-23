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Лига Европы
Проходит дальше Спарта Прага
22.02.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 4 : 1
Галатасарай
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Лига Европы
23 февраля 2024, 04:19 |
12
0

Спарта Прага – Галатасарай – 4:1. Вынос по-чешски. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

23 февраля 2024, 04:19 |
12
0
Спарта Прага – Галатасарай – 4:1. Вынос по-чешски. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Спарта» Прага и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу чешского клуба [первый поединок – 2:3].

Экс-игрок «Шахтера» в составе турецкого коллектива Тете начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 75-й минуте вместо Керема Демирбея.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответный матч. 22 февраля

Спарта Прага – Галатасарай – 4:1

Голы: Пресиадо, 8, Туки, 74, Хараслин, 80, Кухта, 90+6 – Бардакчи, 16

Удаление: Айхан, 68

Видеообзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Ян Кухта (Спарта Прага).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Гараслин (Спарта Прага).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Индрит Тучи (Спарта Прага).
68’
Каан Айхан (Галатасарай) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулкерим Бардакчи (Галатасарай).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Анхело Пресиадо (Спарта Прага).
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видео голов и обзор Спарта Прага Галатасарай Лига Европы
Источник Sport.ua
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