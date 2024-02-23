22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Спарта» Прага и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу чешского клуба [первый поединок – 2:3].

Экс-игрок «Шахтера» в составе турецкого коллектива Тете начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 75-й минуте вместо Керема Демирбея.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответный матч. 22 февраля

Спарта Прага – Галатасарай – 4:1

Голы: Пресиадо, 8, Туки, 74, Хараслин, 80, Кухта, 90+6 – Бардакчи, 16

Удаление: Айхан, 68

Видеообзор матча: